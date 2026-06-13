潮新闻 2026-06-13 09:54:03

端午临近，温州瑞安塘河上龙舟运动日渐热闹，一艘艘色彩鲜亮、纹样精美的龙舟背后，离不开龙舟彩绘手艺人的用心付出。他们在传承千年民俗技艺的同时，也支撑起独具特色的龙舟配套产业，推动传统民俗经济在守正创新中焕发新生机。

端午临近，温州瑞安塘河上龙舟运动日渐热闹，一艘艘色彩鲜亮、纹样精美的龙舟背后，离不开龙舟彩绘手艺人的用心付出。他们在传承千年民俗技艺的同时，也支撑起独具特色的龙舟配套产业，推动传统民俗经济在守正创新中焕发新生机。

图源：共享联盟·瑞安

近日，在锦湖街道第一桥村龙舟绘画场地，龙舟彩绘师吴世树正在为该村的龙舟绘画。吴世树今年46岁，14岁学画，19岁独立从业，从事龙舟彩绘工作三十余年，是周边知名的“画龙”匠人。

在现场，记者发现，龙舟彩绘是反向作画，难度颇高。吴世树手中画笔不停，他说：“‘无他，唯手熟尔。’优质彩绘搭配好材料，色彩可以保留三年。在我看来，手工绘画的每道纹路都藏着民俗味道，这是贴画、 喷绘等

替代不了的。我画过很多地方的龙舟，瑞安本地龙舟偏爱传统纹样，风格古朴庄重，承载着瑞安人的乡土情怀。”

蘸漆、落笔、手腕转动……吴世树动作“丝滑”，不一会儿，经过黑漆勾边的龙爪骨节毕现，仿佛要腾跃而出。“传统的龙舟彩绘都是‘手搓’，龙舟经工人打磨翻新后，再刷两道底漆、两道面漆，才能进行彩绘。”吴世树介绍，“一艘龙舟的彩绘，要经过粉笔勾勒轮廓、整体上色、勾边描线等十余道工序才能完成。”

图源：共享联盟·瑞安

“我们村今年画 两艘龙舟 ，翻新、彩绘一艘龙舟大概5000元，价格和往年差不多。一直以来，我们都找吴师傅画龙舟，他画的龙威武有气势，我们划起来也有劲儿。”站在一旁观看吴世树绘画的第一桥村龙舟队负责人池万忠告诉记者。

据了解，每年三月中下旬至端午节前夕，是龙舟彩绘手艺人最忙碌的时节。相较往年，今年的订单来得晚了一些。“往年最多能接六七十单，今年订单有所回落，但老客户依旧稳定。”吴世树介绍，忙的时候，团队每天清晨五六点就要开工，忙到深夜都是常态。目前，团队共完成40余艘龙舟的翻新、彩绘。

图源：共享联盟·瑞安

塘河之上，鼓声渐密，龙舟如箭，在热闹之外，吴世树已收起画笔，进入了一年中最清闲的时光。端午龙舟热潮，带动了制作、彩绘、赛事、文旅等多元消费，龙舟彩绘手艺人凭手艺立足市场，靠口碑稳定客源，让传统老手艺在传承中收获效益、焕发活力。

来 源：潮新闻

原标题： 反向作画！温州“画龙人”：“无他，唯手熟尔。”

共享联盟·瑞安 潘虹 蔡自祥

本文转自：温州新闻网 66wz.com