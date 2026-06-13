掌上温州客户端 2026-06-13 11:48:00

“能给别人一次重生的机会，值得！”6月12日，在温州造血干细胞定点采集医院，瓯海区公安分局南白象派出所辅警邱成塔，成功捐献了造血干细胞，为一位素不相识的患者送去了“重生”的希望。

温州网讯 “能给别人一次重生的机会，值得！”6月12日，在温州造血干细胞定点采集医院，瓯海区公安分局南白象派出所辅警邱成塔，成功捐献了造血干细胞，为一位素不相识的患者送去了“重生”的希望。

邱成塔出生于1995年，今年，是他参加公安工作的第八个年头。在此之前，他曾在部队服役，2015年在部队第一次参与了无偿献血，此后累计献血八次。2024年，在单位组织的一次无偿献血活动中，温州市红十字会工作人员现场宣传加入中华骨髓库的意义，邱成塔毫不犹豫地多留了一份血样。

“我当时想着，万一能帮上别人。”邱成塔回忆道，让他没想到的是，这份善意的种子，很快就结了果。

今年3月，正在上班的邱成塔接到了市红十字会的电话，告知他与一位患者初步配型成功。

“我当时挺开心的，就跟对方说‘可以的，没问题’。”他说，自己唯一的念头就是：如果不捐，患者可能有生命危险；如果捐了，他就有很大机会痊愈。

这份根植于心的爱心和责任感，让他毫不犹豫地答应了捐献，并主动完成了高分辨配型和体检等后续流程。

起初，父母有些担心，怕影响儿子的健康。邱成塔耐心查找相关文献，向他们解释捐献造血干细胞对身体没有太大影响，最终让家人放下心来，并获得了全力支持。

捐献当日，怀孕7个月的妻子左女士特地请假，用陪伴支持丈夫的决定。“我支持他，他的举动可以挽救一条生命，是件很有意义的事情。”

“我当兵时想着报效祖国，从警后想着守护群众，现在能用自己的造血干细胞挽救一条生命，我觉得很值的。”邱成塔说。作为一名准爸爸，他笑着说，等孩子懂事了，要拿出捐献证书向孩子“炫耀”一下，但更重要的是，希望通过自己的行动教会孩子乐于助人。

瓯海区公安分局南白象派出所所长潘文胜介绍，邱成塔从2018年到岗，主要负责接处警工作，平时接触最多的就是前来求助的群众。“他爱岗敬业，对群众认真负责，这次又捐献造血干细胞，救人性命，他的行为，值得大家学习。”

由于捐献遵循“双盲”原则，邱成塔并不知道受捐者的任何信息，但他想对那位远方的患者说一句，“希望你早日痊愈，以后有能力的话，也能去帮助别人。”

据统计，截至目前，浙江省已成功实现造血干细胞捐献1421例，其中温州市占169例。温州医科大学附属第一医院血液科医生陈希鹏介绍，捐献造血干细胞对捐献者身体健康无明显不良影响。他指出，造血干细胞具有较强的再生能力，捐献后1至2周内，血液中的各项成分即可恢复至正常水平。每次采集的造血干细胞量200ml左右，仅含干细胞约10克，且目前采用动员剂将干细胞从骨髓动员至外周血后采集，整个过程更加安全、可靠。

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原标题： 瓯海95后辅警捐髓救人 “能给别人一次重生的机会，值得！”

记者 黄梦思

本文转自：温州新闻网 66wz.com