蒲韵端午情系瓯越 党派同心共传文脉—— 民建鹿城基层委和民进鹿城基层委开展端午民俗暨非遗联动活动

2026-06-13 20:18:00

粽叶飘香迎端午，文脉传承聚同心。在传统端午佳节来临之际，6月13日下午，由中共温州市鹿城区委统战部指导，民建鹿城基层委、民进鹿城基层委联合主办的“蒲韵端午.情系瓯越”端午民俗文化传承暨民主党派同心联动活动，在墨池坊顺利举办。

本次活动聚焦瓯越本土端午非遗文化落地体验，打破党派交流壁垒，组织50多名民建、民进基层会员走出办公室、走进历史街区，以实操体验、文化研学、互动联谊的形式共度端午，切实搭建起基层党派会员常态化交流、共学共建的实体平台，沉浸式体验温州本土端午文化与传统非遗技艺。并得到温州市艺术研究院温州市美术馆、鹿城区文学艺术界联合会、温州市农工党同心慈善义工队、申万宏源证券温州分公司、温州市饱塔文创有限公司、瓯花非遗馆等单位的大力支持。

活动现场榴花映景，古韵盎然场，氛围雅致温馨。此次两大民主党派基层委跨界携手办活动，是鹿城区统战工作以文化聚共识、以活动凝人心的创新实践。活动深度融合端午传统民俗与温州本土非遗文化，汇集剪纸、瓯花等多项特色非遗技艺，打造沉浸式传统文化体验场景，既是一堂生动的传统美育课堂，也是民主党派会员交流联谊、增进情谊的优质平台，让党派联谊、文化传承、统战赋能落到实处、见到实效。

活动伊始，会员们集体参观墨池坊文化展厅，沉浸式品读本土历史文化底蕴。

随后，活动正式启动，中共温州市鹿城区委统战部领导上台致辞，点明传承传统文化、凝聚统战同心力量的重要意义，为本次活动赋予更深的精神内涵。

致辞结束后，民俗文化分享环节依次开展。鹿城民进基层委副主委、温州市民俗学会副会长朱铭老师带领大家探寻温州 “重五节” 的千年故事，细致讲解温州特色端午民俗渊源与本土习俗特色，生动鲜活的本土民俗故事、接地气的民间习俗解读，让在场会员听得津津有味，沉浸式读懂瓯越端午文化的独特底蕴与人文魅力。

随后，申万宏源证券温州分公司嘉宾结合行业视角带来市场观点分享，实现民俗文化与行业交流有机结合。民建鹿城基层委支部委员、瓯花品牌创始人、温州传统插花非遗传承人王少少老师，则围绕端午悬菖蒲、插艾草的传统习俗展开分享，解读菖蒲花束纳福迎祥、祈愿安康的文化内涵以及宋锦葫芦香囊寓意，让在场会员细细品味端午习俗背后的人文情怀。

文化分享结束后，三大非遗民俗体验区有序开放，会员们自由穿梭、踊跃参与。温州剪纸体验区内，朱铭老师悉心指导，方寸红纸间尽显传统手艺之美，寓意着裁去烦恼、迎祥瑞。

宋锦葫芦香囊体验区及菖蒲花束制作区依托非遗瓯花传统插花技艺，在指导老师带领下，搭配制作，宋锦葫芦香囊寓意着绵长顺遂、福运安康，菖蒲花束寄托纳福迎祥、万事顺遂的美好祝愿。

丰富的体验项目，让在场人员近距离感受非遗魅力，深度体悟端午民俗的文化底蕴。参与会员纷纷表示，在品鉴民俗、体验非遗、欢度佳节的过程中，进一步厚植文化自信，拉近彼此距离，收获满满。

以文聚力，以行践知。此次活动圆满落幕，也成为民建鹿城基层委、民进鹿城基层委携手前行的新起点。下一步，两家基层委将持续深耕本土非遗与民俗文化，常态化开展特色统战文化活动，推动传统文化传承与参政履职、社会服务深度融合，着力打造独具鹿城特色的统战文化品牌。未来，鹿城区各民主党派也将继续同心同行、携手奋进，持续释放“党派联动、文化赋能”活力，为鹿城传统文化保护传承、区域经济社会高质量发展汇聚智慧、贡献力量。

本文转自：温州新闻网 66wz.com