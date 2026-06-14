园博园迎开园首场水上盛会 2026年端午全国龙舟大联动温州站开桨

温州日报 2026-06-14 08:30:00

昨天上午，2026年端午全国龙舟大联动（温州·瓯海站）暨温州传统龙舟竞渡展示活动在温州园博园仙湖水域激情启幕。

温州传统龙舟竞渡展示活动在园博园仙湖水域举行。 郑鹏 摄

温州网讯 鼓声隆隆，雨水淅沥，岸边呐喊震天。昨天上午，2026年端午全国龙舟大联动（温州·瓯海站）暨温州传统龙舟竞渡展示活动在温州园博园仙湖水域激情启幕。来自全市各地近50支龙舟队伍、近2000名划手齐聚于此，以“龙韵端午·舟游园博”为主题，在千年古河道上演绎了一场水上狂欢。

2026年端午全国龙舟大联动由中国龙舟协会指导，全国仅设六站。作为“中国龙舟名城”，温州近年来正全力向“世界龙舟名城”迈进。 本次活动既是园博园首次开展的大型水上群众性活动，也是温州将国际园林盛会建设与“世界龙舟名城”打造深度融合的重要载体。在园博园优美的生态画卷中，向世界生动展示了“同舟共济、奋勇争先”的龙舟精神。

9时30分，启动仪式正式开始。龙舟队伍统一进闸集结，队员身着各色战袍，精神抖擞，整装待发。船头龙首昂然，船桨整齐竖立。伴随庄重鼓乐，极具传统仪式感的龙舟“点睛”环节登场——朱笔轻点，龙睛焕彩，瞬间点燃全场激情。

“出发！”一声令下，龙舟巡游队伍从主席台水域陆续启航。船只首尾相接，沿中国馆景观水域途经仙门道观、同舟桥，最终抵达任桥村终点。园博园两岸观众如潮，欢呼声、加油声此起彼伏；水中棹影斡波，鼓声劈浪，千年诗篇中的壮阔图景在眼前重现。

本次展示活动的队伍汇聚了瓯海郭溪、潘桥、娄桥等地的传统强队，还特邀鹿城、龙湾及温州女子龙舟队参演，彰显了龙舟运动在温州的全民热度。其中，女子龙舟队一亮相，两岸便响起雷鸣般的欢呼。她们身着明黄队服，英姿飒爽，以“千手观音”造型的表演，为传统竞渡增添了别样的柔美与诗意。

突然下起的一场大雨完全没有影响群众观看的热情，环顾两岸，一把把雨伞相互交叠，伞下数人共挤。在前排护栏前，73岁的资深“龙舟迷”刘老伯举着手机追踪拍摄缓缓经过的龙舟队，神情专注，边上的老伴举着伞为他挡雨。“料到今天人会多，怕挤不进去，我和老伴6点多就从鹿城出发赶过来了！”他乐呵呵地告诉记者，他们是第一次来园博园，看完龙舟巡游还要好好逛逛。带着孩子前来体验民俗的市民李欣欣说：“孩子第一次看划龙舟，刚才正好遇到点睛仪式，我给他讲了龙舟的来历，他说明年也想学划龙舟。”

巡游结束后，有意竞渡的队伍在指定水域展开激烈角逐——鼓手槌起槌落，舵手目光如炬，划手齐声呐喊，龙舟如离弦之箭破浪前行。水面上浪花翻涌，一场速度与激情的终极对决令观者热血沸腾。

值得关注的是，温州园博园所在地正是温州龙舟文化的核心发源地之一。历史上，瓯海“三溪”流域自宋代便有“龙舟竞渡”记载，文人叶适、王又曾均留下描绘盛景的诗篇。如今，古老河道融入园博盛景，实现了生态禀赋与人文积淀的双向赋能。伫立于园博园仙湖之畔的“竞渡桥”上，仿佛仍能听见历史的回音。

来 源：温州日报

原标题： 2026年端午全国龙舟大联动温州站开桨

园博园迎开园首场水上盛会

记者 洪越风 瓯海融媒记者 陈瑶

本文转自：温州新闻网 66wz.com