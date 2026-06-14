温州晚报 2026-06-14 09:06:37

6月13日晚，2026中乙联赛第11轮一场比赛在瓯海奥体中心体育场上演，温州俱乐部德赛队主场迎战厦门飞鹭队。依靠上半场补时阶段8号韩天麟打入的唯一进球，温州队主场奏凯，赢得赛季首胜，给低谷中的温州职业足球注入一针强心剂。

温州网讯 6月13日晚，2026中乙联赛第11轮一场比赛在瓯海奥体中心体育场上演，温州俱乐部德赛队主场迎战厦门飞鹭队。依靠上半场补时阶段8号韩天麟打入的唯一进球，温州队主场奏凯，赢得赛季首胜，给低谷中的温州职业足球注入一针强心剂。

由于当晚温州体育中心体育场要举行演唱会，而且演唱会确定的日子早于中乙联赛赛程，所以，本轮主场比赛，温州队主场不得不更换场地，又因为温州奥体中心体育场此前举办周杰伦演唱会破坏了草皮，导致温州赛区组委会不得不将主场挪到瓯海奥体中心，这里本来就是温州队本赛季的训练场地。这也是瓯海奥体中心建成以来，首次举办职业足球赛。

此前10轮比赛，温州德赛队一胜难求，仅取得0胜5平5负积5分，排名垫底，而厦门飞鹭队以5胜4平1负积19分，排名南区第二名。低谷中的温州队迎战实力强大的厦门队，赛前各方并不看好温州队。

又是一场雨战，为什么要说又？因为上赛季至今，温州队主场比赛多数在雨中进行。尽管更换了场地，尽管雨一直下，现场依然涌入976名球迷冒雨观战，包括客队远道而来的约100名厦门球迷。开场后，厦门队反客为主，控制了场上局势，控球率和进攻威胁性明显高于温州队，而温州队也有几次攻入对方禁区，不过均没有射正。

韩天麟进球瞬间

上半场补时阶段，温州队的反击，53号孙伟凯禁区里射门，皮球打在对方后卫身上出界。随后的角球，阮赛主罚，禁区内第一点被厦门队队员顶出禁区，温州队外围球员势大力沉的远射，皮球直奔球网，却再度被厦门队球员阻挡，埋伏在禁区里的8号韩天麟抢先推射破门，1∶0，温州队取得领先。主场进球，意味着可能赢得赛季首胜，因此，进球后的韩天麟满心狂喜，振臂奔向替补席，与队友相拥庆祝，而冒雨观战的主场球迷更是又唱又跳，嗨翻天。上半场，厦门队场面占优，险些攻破温州队球门，而温州队抓住唯一一次射正机会，取得进球。

上半场数据统计

下半场，带伤作战的温州队进球功臣8号韩天麟没有出场，他被36号化铭灿替换下场。刚开场不久，场上风云突变，厦门队7号刘子铭与温州队6号赵文哲争顶头球时，赵文哲痛苦倒地，主裁判毫不犹豫地向刘子铭出示红牌，将其罚下，认定其有违反体育道德的行为。慢动作显示，刘子铭起跳后手肘击打了赵文哲的头部。刘子铭不仅是厦门队的头号球星，也是本赛季中乙联赛目前的射手王和助攻王，他以7球6助攻在射手榜和助攻榜上均居榜首。

一球在手，对手头号球星红牌罚下，多打一人的温州队似乎看到了赛季首胜的希望。不过，少一人的厦门队依然展现不俗实力，第60分钟，该队险些扳平比分，多亏温州队门将陈钊成功封堵了对方前锋的射门。第72分钟，厦门队的角球，皮球被温州队球员顶出禁区外，厦门队球员禁区外远射，皮球穿透人群，直钻球门近角，又是门将陈钊的侧身扑救，力保球门不失。

最后15分钟，双方开始频频换人，尤其是厦门队试图进球扳平比分，奈何人数劣势，加上温州队众志成城、顽强防守，把一球领先优势保持到终场哨响。打入唯一进球的韩天麟被评为本场最佳球员。

赛后，温州队众将士兴奋地来到球迷看台前，与支持自己的球迷一起狂欢，久违的“莎啦啦”欢庆之歌再度唱响。至此，温州队终于在第11轮赢得了赛季首胜，不经历风雨怎么见彩虹，希望将士们一扫阴霾，再接再厉！

来 源：温州晚报

原标题： 赛季首胜，久违的“莎啦啦”唱响！温州俱乐部德赛队主场1∶0力克强手厦门队

记者 魏华 摄影: 单晓叶、李健、叶子荆

本文转自：温州新闻网 66wz.com