潮新闻 2026-06-14 09:06:39

6月13日下午，2026“温商归巢·红动瓯越”在甬温商家乡行交流会暨招商推介会在温州举行。宁波市温州商会近百名会员，带着乡情和项目回归家乡，并就资本如何与科技握手、传统温商如何向“新”而生进行深度对接。

累计推动超百亿项目落地家乡，从“炒、挖”到“投”，温商要有新标签……6月13日下午，2026“温商归巢·红动瓯越”在甬温商家乡行交流会暨招商推介会在温州举行。宁波市温州商会近百名会员，带着乡情和项目回归家乡，并就资本如何与科技握手、传统温商如何向“新”而生进行深度对接。

宁波温商

累计推动超百亿项目落地家乡

宁波是异地温州商会的重要阵地。宁波市温州商会会长陈昌海介绍，宁波市温州商会成立于2004年，是宁波第一家异地商会，也是全国第100家异地温州商会。目前，近2万家温籍企业在宁波创业，年产值超千亿元，业务覆盖数字经济、电子科技、金融投资等多元领域。

“我们始终把温商回归作为重点工作。”陈昌海透露，商会已累计推动超百亿优质项目落地温州，形成了从实体回归到资本、智慧、情怀回归的多层次格局。就在当天活动现场，又有5个新项目完成签约，涵盖新材料、智能制造、算力供应链等领域。

而这场“回归”的背后，一个全新的平台正在为温商资本打开一扇通往创新产业的大门。

项目签约

产融平台

帮温商资本“找到、看懂、投进去”

温州市投促局副局长、全国温州商会总会秘书长詹光华做了产融平台推介。

据介绍，针对温商资本实力雄厚却长期集中在传统产业、面对科技创新浪潮时普遍存在“想不到、找不到、看不懂、拿不到”优质项目等痛点，全国温州商会总会产融赋能平台应运而生。

该平台定位为“新质温商理念的传播者、优质生态资源的整合者、高端产业交易的推动者”。平台已与37家战略合作伙伴签约，包括财通证券、招商银行、水木清华基金等，形成“超级基金池”。

从“炒、挖”到“投”

温商的新标签

苏州市温州商会会长苏琪皓的分享，则让“向新出发”有了更生动的注脚。这位平阳籍温商坦言自己本是文科生，但悟透了“科学技术是第一生产力”这句话后，便一头扎进科创投资。

“所有伟大的投资案例都始于相信。”苏琪皓提出“三个相信”：相信国家，科技创新是坚定战略；相信国运，高质量发展是确定性；相信国策，新质生产力赛道清晰。他总结温商社会资本的演化路径——“炒、挖、投”：二十年前炒房，十年前挖矿，现在该投科技了。

他更为新一代温商描绘了三大“新标签”：科创联合创始人，从出资到深度参与创业；科创投资者，用温商智慧赋能科技；科创企业家，技术功底叠加经商基因。他举了一位乐清籍温商的例子：投了5000万、陪伴一家科技公司十几年，如今已出任总经理，公司即将北交所上市。

“我给自己定了使命——花10年以上时间，深度参与温商科创投资生态建设。愿景是：推动温商和温商资本成为中国科技创新发展的重要力量！”苏琪皓话音刚落，现场掌声四起。

随后，世界青年科学家创业基金管理人张泽带来了一组更具象的“实战案例”：纳百川从投资前利润800万到上市市值128亿；佳泰激光10万瓦设备性能超越日德、价格仅为其三分之一……“这些好项目，很多就在温州家门口。”张泽透露，5月23日已正式设立“新生代温商科创基金”，并邀请在场温商“抱团科创，赢取科技红利”。

活动现场

家乡邀约

当好新质温商的开路先锋

会上，温州市投资促进局局长徐海严作招商推介，他介绍，温州正经历“交通、产业、商道、服务”四大蝶变——从偏居一隅迈向全国性综合交通枢纽，GDP已突破万亿；产业从传统轻工转向新能源等创新集群；温商正从“商行天下”到“商聚温州”；营商环境获评“中国企业家幸福感最强市”。他诚挚邀约：“欢迎大家来温州创未来，投温州赢未来！”随后，龙湾区和乐清市也作了精准推介。

温州市副市长王振勇在主持时也动情邀约：“真诚期待各位企业家多回家乡走走看看，我们将以最大诚意、最优服务、最好环境，全力支持大家在温发展壮大。期待与各位携手并肩，在家乡共同续写新时代温商传奇！”

“当前温州发展好的因素不断累积，正迎来跨越发展的最好时机。”温州市人大常委会主任张加波说，希望各位在外能人当好新质温商的开路先锋，抢抓科技创新与产业变革窗口期，敢于布局新赛道、拥抱新技术、探索新模式。温商最重乡情、最讲感情。家乡温州永远是广大在外温商最坚强的后盾、最温暖的港湾！

来 源：潮新闻

原标题： 宁波温商累计投资家乡超百亿 产融平台引领温商资本下一站

记者 应忠彭

本文转自：温州新闻网 66wz.com