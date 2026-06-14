潮新闻 2026-06-14 09:06:39

永嘉？麦腾智联科创园作为楠溪科创集群核心载体，聚焦智能网联、人工智能、低空经济等前沿领域，持续培育硬科技标杆企业。近日，园区入驻企业浙江航芯国创科技有限公司（以下简称“航芯国创”）深耕MEMS惯导芯片（IMU）研发与系统集成，聚力攻克国产高端传感器技术难题，近期接连斩获两项国际赛事荣誉。

受访者供图

永嘉？麦腾智联科创园作为楠溪科创集群核心载体，聚焦智能网联、人工智能、低空经济等前沿领域，持续培育硬科技标杆企业。近日，园区入驻企业浙江航芯国创科技有限公司（以下简称“航芯国创”）深耕MEMS惯导芯片（IMU）研发与系统集成，聚力攻克国产高端传感器技术难题，近期接连斩获两项国际赛事荣誉。

惯导芯片全称惯性导航芯片，可脱离卫星信号，依托芯片内置微型传感器，实现对物体位置、速度与姿态的精准感知，解决“物体在哪、怎么动”的定位导航问题，相当于给设备装了“自主导航大脑”。即便在地下隧道、深山密林、井下矿洞等卫星信号覆盖不到的地方，也能实现精准定位和导航。

依托传感器国家研究中心杭州分中心及北京航空航天大学、哈尔滨工业大学等顶尖科研院所平台，航芯国创技术团队持续攻坚核心技术。日前，公司惯性导航实验室技术总监王瑞钢博士，凭借《风扰动下四旋翼飞行器姿态动力学的物理信息数据驱动建模》论文，斩获2026年复杂系统与智能科学国际年会（CSIS-IAC2026）最佳论文奖。该项研究创新性提出“物理-数据融合建模”方法，有效破解复杂风场下无人机姿态控制难题，为MEMS惯导芯片研发筑牢理论根基。

航芯国创的科研团队由“国家级专家+青年骨干”组成，公司又与北航、哈工大、中国计量科学研究院、杭州师范大学等高校院所深度合作，构建产学研融合创新生态，实现技术攻关与人才培育双向赋能，打通“院校基础研究—企业技术转化—产业落地量产”闭环。

5月8日，2026年度美国大学生数学建模竞赛（MCM/ICM）公布获奖名单，王瑞钢指导的杭师大本科生团队从全球3.2万余支队伍中脱颖而出，拿下Problem C特等奖（全球仅19席）。

产业化落地层面，企业持续推动前沿技术从实验室走向市场。目前，光纤定位定向系统等三大核心成果成功转化，无人机控制与建模领域两项发明专利同步布局。企业展厅与十万级洁净度实验室两大平台正在加快建设，前者搭建行业交流合作窗口，后者则为产品精密校准、性能验证、量产迭代提供硬件支撑。

下一步，航芯国创将持续锚定智能网联“芯”赛道，夯实“芯片+算法”全栈自研能力，打造具备国际竞争力的MEMS惯导芯片研发与生产基地，助力永嘉低空经济、具身智能产业链自主可控发展，以硬核科创成果助力县域科创产业高质量发展。

来 源：潮新闻

原标题： 寻找智能网联“芯”解法 永嘉这家企业斩获两项国际赛事荣誉

共享联盟·永嘉 记者 胡安育 记者 谢甜泉

本文转自：温州新闻网 66wz.com