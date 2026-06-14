潮新闻 2026-06-14 09:01:45

6月12日，温州市洞头区2026年专职网格员培训班在区海霞文化发展中心正式开班，152名扎根基层治理一线的网格“哨兵”齐聚一堂，开展脱产集中充电赋能。

6月12日，温州市洞头区2026年专职网格员培训班在区海霞文化发展中心正式开班，152名扎根基层治理一线的网格“哨兵”齐聚一堂，开展脱产集中充电赋能。这片海岛热土孕育“爱岛尚武、励志奉献”的海霞精神，如今一批政治素养扎实、业务能力过硬、工作作风优良的网格队伍凝心聚力，以实干姿态深耕基层治理一线，书写海岛善治新篇章。

洞头区委社会工作部供图

红色精神浸润基层治理，网格履职实效不断凸显。今年3月，海霞村一处海边维修点违规明火作业突发火情，九厅社区网格员日常巡查时第一时间排查险情、上报信息、联动多方闭环处置，牢牢守住群众生命财产安全底线。清明值守期间，东郊村网格员依托网格瞭望点位，快速发现主干道交通拥堵问题并上报，助力交警快速疏导车流、恢复道路通行。

从老一辈海霞民兵守岛卫岛，到新时代网格员兴岛强岛，全域网格触角纵深延伸，工作人员深耕隐患排查、矛盾调解、便民服务一线，筑牢海岛平安民生防线。

洞头区委社会工作部供图

红色薪火代代赓续，共治合力持续凝聚。洞头海霞精神与时俱进、历久弥新，从先锋女子民兵连、暖心“海霞妈妈”志愿服务队，到全域覆盖的专职网格员队伍，本土红色志愿力量扎根海岛、贴近民生、迭代升级。依托队伍提质培育抓手，洞头盘活本土红色治理资源，以专职网格员为核心纽带，联动网格长、网格指导员组团攻坚，构建协同高效、联动顺畅的海岛基层治理体系。

来 源：潮新闻

原标题： 海霞精神照亮基层路 洞头网格员筑牢海岛治理防线

通讯员 朱浩铭 苏萍萍

本文转自：温州新闻网 66wz.com