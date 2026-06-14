掌上温州客户端 2026-06-14 09:06:00

6月13日-14日，2026年温州市“人人会家务”中小学生劳动技能展示活动在温州市学生实践学校超燃开赛。

温州网讯 6月13日-14日，2026年温州市“人人会家务”中小学生劳动技能展示活动在温州市学生实践学校超燃开赛。来自温州各县（市、区）的近二百位小学四至六年级、初中学生代表齐聚一堂，以热情为帆，以实干为桨，在挥洒汗水中体验劳动滋味，在比拼协作中绽放童年光芒，充分展现新时代少年的劳动素养与个性成长。

据悉，本次活动由温州市教育局主办，温州市中小学劳动与实践教育指导中心、温州市学生实践学校承办，分小学组、初中组两组分别展开，并分为常规项目（“瓯菜我传承”团队项目、区域特色展示项目、个人项目）和实验区项目（房间整理与美化、木制日常生活器具制作、智能垃圾桶制作）。

“与传统的实践活动相比，本次活动创新融入了温州乡土文化特色，最终敲定的‘瓯菜我传承’等活动项目，可以在磨砺孩子们生活基本技能的同时，促进他们对家乡的认识、认可和欣赏。”温州市学生实践学校书记、校长叶超程介绍，本次活动紧扣“人人会家务，个个展技能”的主题，整个流程连贯且完整，从进田地采摘、处理食材再把菜品端上菜桌，涵盖了从农田到餐桌的全过程劳动生活体验，不仅让学生们在亲手操作、深度体验中真正感受到乡土味道，内容也更贴近学生们的生活实际，这一系列充满趣味与创意的环节，可以引导和培育青少年热爱劳动、尊重劳动、崇尚劳动，培养出具有诚实劳动、创新性劳动素养的未来新一代好少年。

一餐一饭见匠心。“瓯菜我传承”项目现场，小厨师们大显身手，不时响起的交流声，厨具划过食材的“咔擦”声，织成了灶台旁最动人的乐曲。“为了在菜品里体现温州的山水美景，我们特意把黄瓜雕成了小船模样，摆盘装饰也是做菜里非常重要的一环！”“煎豆腐最重要的就是外脆里嫩，因此火候特别重要，这就多亏了我们组里有熟练的‘掌火师傅’。”

一针一线练本领。个人项目现场，小选手们又变身“巧手裁缝”，包馄饨、缝网兜……包馅料不多不少刚刚好，打绳结不松不紧正合适，无论是日常生活劳动技能、传统工艺或非物质文化遗产技艺，一到小选手们的手上就有了新花样，专注藏在每一个细节里，耐心全在每一步操作中，一件接一件，件件都拿得出手，在动手实践中，小选手们从书本走向劳动，并在其中传承匠心、淬炼品格，将汗水变成闪亮亮的勋章，让劳动的快乐在指尖解锁。

以劳树德、以劳增智、以劳强体、以劳育美。本次活动不仅是对温州各县（市、区）中小学劳动教育成果的集中展示，更是深入推进“五个人人”综合素质提升行动，促进学生德智体美劳全面发展的生动实践，鼓励学生们走出课本、投入实践，积极推动中小学生劳动技能展示活动到学校、到年级、到班级，形成“人人会家务，个个展技能”的浓厚劳动教育氛围，努力使劳动技能成为所有学生掌握的生活必备素养，赋能学生成长、融入家庭、走进校园。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 巧手“家”倍精彩！2026年温州市“人人会家务”中小学生劳动技能展示活动火力全开

记者 方晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com