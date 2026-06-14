温州出台OPC合规指引 护航“超级个体”轻装创业
平阳星洋OPC青年创业社区铺设“一人经济”新赛道。
温州网讯 近日，我市率全省之先出台《温州市人工智能OPC合规指引》，旨在为新兴的“超级个体经济”提供全流程、可操作的合规行动指南，护航这一新业态健康有序发展。
OPC是指由单一自然人设立的有限责任公司，其全职团队规模通常在10人以内。在人工智能时代，创业者借助AI工具，能够以更小的团队、更低的成本实现创新与创业，这种模式被形象地称为“超级个体经济”。为帮助这类个体创业者在发展初期规避法律风险、稳健成长，该指引从组织管理和技术使用两个维度，为OPC划定了清晰的合规底线。
该指引由市司法局、市人社局、市数据局联合编制。在组织管理方面，明确了OPC作为独立法人的法律地位，重点规范公司设立登记及信息公示义务，严防个人财产与公司财产混同带来的法律风险。在技术使用方面，详细规定了AIGC（人工智能生成内容）的审核要求、权属记录保存、商业秘密保护以及用户个人信息处理等关键环节的底线标准。
不少业内人士表示，OPC创业者往往因合规边界不清晰而心存顾虑，不敢放开手脚投入创新，有了这份合规指引，让更多的OPC从业人员可安心搞创作研发、放心谋发展。
当前，我市已明确提出2028年引育OPC创业人才或“超级个体”超过2万名、孵化OPC超过1万家的远景目标。围绕这一目标，下一步将推出智能机器人、智能穿戴、AI+影视等细分赛道的专项合规指引，同步制定《法治赋能人工智能OPC创业发展八大举措》，并推动一站式公共法律服务平台入驻OPC社区，为OPC创业者提供更加便捷、精准的法治保障。
来 源：温州日报
记者 李中
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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