温州日报 2026-06-14 09:13:34

“活力龙港 篮动乡村”，本周末，2026年龙港市首届“和美乡村杯”村BA篮球赛在该市华中社区梦江南室外篮球场开赛。在为期两周的赛程中，来自龙港全市102个社区的10支队伍将展开激烈角逐。

温州网讯 “活力龙港 篮动乡村”，本周末，2026年龙港市首届“和美乡村杯”村BA篮球赛在该市华中社区梦江南室外篮球场开赛。在为期两周的赛程中，来自龙港全市102个社区的10支队伍将展开激烈角逐。

本次赛事共吸引本地200余名球员参赛。参赛球员涵盖社区居民及企事业单位职工，涉及印刷、包装、教育等多个行业，年龄跨度从18岁至60岁。

赛事分为两个阶段：6月12日至18日为小组赛、交叉赛阶段，10支队伍分为A、B两组展开单循环对决，每组前4名晋级交叉淘汰赛；6月21日至22日进入半决赛及决赛阶段，晋级队伍最终决出冠亚季军。在揭幕战中，经过四节激烈比拼，芦浦队以78比66战胜新城队，拿下本次赛事首场胜利。

“我们把体育赛事搬到群众家门口，就是希望让更多人参与进来，同时为各社区搭建交流互助的平台，增进邻里感情，凝聚发展向心力，让社区既有颜值更有活力。”龙港市农业农村局党组成员、基层治理专员王传星表示。

本次比赛配套开设的华中社区农创共富市集同样人气旺盛，市集共设置40个摊位，既有本地农户种植的时令果蔬、特色农产品，也有鱼饼、猪油渣等龙港乡土风味，涵盖9大类100余种农产品，实现了“体育搭台、经济唱戏”，“希望通过村BA这个舞台，不仅展示龙港人的精神风貌，更能带动乡村文旅、农创等产业发展。”王传星说。

近年来，龙港市以点带面推进和美乡村连片创建，目前和美乡村覆盖率达80%，创成省级未来乡村9个、省级和美乡村精品村2个，华中社区入选全国乡村振兴典型案例。

来 源：温州日报

原标题： 102个社区10支代表队 龙港首届村BA开赛

通讯员 章雷雷 记者 潘圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com