龙湾发布 2026-06-14 09:32:12

还记得一个月前那个关于“3000㎡紫色梦境”的约定吗？目前，黄石山公园的马鞭草已初步呈现成片紫色花浪！

还记得一个月前那个关于“3000㎡紫色梦境”的约定吗？目前，黄石山公园的马鞭草已初步呈现成片紫色花浪！

虽然目前还处于渐入佳境的阶段，但远远望去紫色的花雾已在地平线上蔓延开来，微风吹过，绿浪中泛起紫色的涟漪，那种“复刻普罗旺斯”的浪漫氛围感已经拿捏住了！

坐标：

黄石山公园原虞美人花海区域

状态：

如果你现在去，能看到的是清新脱俗的初绽模样；如果你再等一等，迎接你的将是铺天盖地的深邃紫。

“抄近道”版指引线路：

黄石山雕塑公园停车场（靠近龙海路公交站牌）→过红色的“涟影桥”后→往东步行约200米，即可到达花海

无论何时去，都别忘了，除了这片紫，黄石山雕塑公园还有更多精彩等你解锁！

去西广场草坪撒欢

这里是活力中心！坐拥超万平阳光草坪，配备儿童游乐区与萌宠乐园。找一处树荫铺上野餐垫，在热闹的氛围里，享受不被打扰的初夏慢时光。

去东区木栈道吸氧

这里是静谧秘境。避开熙攘人群，漫步悠长栈道，穿梭于杉林之间。运气好的话，还能在转角偶遇乐队Live，伴着民谣旋律与草木清香，彻底放空身心。

去邂逅艺术美学

作为“永不落幕的视觉美术馆”，园内散落着80件中外雕塑及11组光影装置。移步异景，随手一拍，即是极具格调的艺术大片。

去体验多元业态

游园不止于看景。无论是山也coffee的醇香、柴烤披萨的地道风味，还是植物美学馆的森系格调，都能让你的味蕾与视觉一同满载而归。

花期不等人，美景不重样，从虞美人的热烈到马鞭草的浪漫，快带上相机来黄石山雕塑公园遇见这一抹限定紫色吧！

来 源：龙湾发布

原标题： 进入盛花期！龙湾“绝绝紫”，超出片

本文转自：温州新闻网 66wz.com