鹿城发布 2026-06-14 09:34:39

6月13日，时光经典Ⅱ温州明星演唱会在温州体育中心体育场火热开演。当日城区普降大雨，雨水淅淅沥沥敲打着看台顶棚，却丝毫没有浇灭歌迷们的热情。来自各地的观众身披雨衣、手持荧光棒，如约奔赴这场音乐之约，场内星光点点的荧光海洋，与场外雨夜街景交相辉映，氛围感拉满。

雨夜听金曲，乐游在鹿城！6月13日，时光经典Ⅱ温州明星演唱会在温州体育中心体育场火热开演。当日城区普降大雨，雨水淅淅沥沥敲打着看台顶棚，却丝毫没有浇灭歌迷们的热情。来自各地的观众身披雨衣、手持荧光棒，如约奔赴这场音乐之约，场内星光点点的荧光海洋，与场外雨夜街景交相辉映，氛围感拉满。

当晚舞台灯光璀璨，Ella陈嘉桦、吴克群、姚晓棠、万妮达四位实力艺人轮番登台，用一首首跨世代金曲串联浪漫夏夜。

舞台之上，Ella活力全开，接连演绎多首传唱多年的经典作品，标志性的唱腔与灵动的舞台表现力瞬间勾起全场青春回忆。创作唱将吴克群携乐队倾情献唱，熟悉的旋律一响，便引发全场合唱。新生代歌手姚晓棠、万妮达也拿出最佳状态，用清亮嗓音、潮流曲风点燃现场气氛，劲歌热舞轮番上演，掌声、尖叫声贯穿整场演出，台上台下双向奔赴，沉浸在欢乐的音乐浪潮之中。

以本次演唱会为契机，鹿城深度激活“票根经济”，联动江心屿、塘河夜画等景区及全区数十家餐饮、住宿、零售商户，凭演唱会票根即可享受专属折扣与礼遇；活动同步延续“一张机票游温州·飞享鹿城”礼包服务，外地歌迷凭票根即可领取涵盖吃住行游购娱的文旅优惠券包，真正实现“看一场演出、游一座城”。

借着“一张机票游温州”成熟文旅品牌的强劲带动效应，不少外地歌迷搭乘航班专程前来观演。看完演出后，大家纷纷选择驻足停留，漫步千年斗城的老街古巷，打卡特色文旅地标，品尝地道温州美食，真切践行“看一场演出、游一座城”的新潮出游方式。

一场夏夜演唱会，正悄然生长为一座城市与远方来客的双向奔赴。下一步，鹿城区将持续发挥区位、文旅、商业叠加优势，常态化引进高品质明星演唱会、音乐盛典等演艺项目，不断丰富文化产品供给，持续激活消费市场，让更多年轻人因一场演出爱上温州、留恋鹿城，全力助推区域文旅产业高质量发展。

来 源：鹿城发布

原标题： 群星开唱！鹿城这场演唱会嗨翻雨夜

记者 施晴雯

本文转自：温州新闻网 66wz.com