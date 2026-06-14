掌上温州客户端 2026-06-14 09:36:43

6月5日17时40分许，温州市公安局交通管理局城市五大队女铁骑队员张益在永强大道南河路口，与一名故障面包车司机合力将抛锚车辆推至路边，及时化解晚高峰拥堵。

温州网讯 6月5日17时40分许，温州市公安局交通管理局城市五大队女铁骑队员张益在永强大道南河路口，与一名故障面包车司机合力将抛锚车辆推至路边，及时化解晚高峰拥堵。

当天正值下班晚高峰，永强大道通行压力持续攀升。张益处警途经该路口时，发现路口北往南直行路段车流突然停滞，后方车辆快速排起长队，路口通行瞬间受阻。张益见状立即上前查看，原来是一辆面包车半路突发故障，车辆熄火后无法打火启动，径直停在了路口中间直行车道上。晚高峰车流量本就较大，抛锚车辆牢牢占据行车道，直接堵住后方直行车辆，短短几分钟就造成路段拥堵，极易引发周边车辆刮擦。

面包车上只有驾驶员一人，进退两难：独自留在车内把控方向盘，就没办法下车推车；想要下车发力推车，又没人把控车头调整方向。独自一人根本无法将笨重的面包车挪到路边，车主在车内一时只能干着急。

张益正赶往处置其他警情，看到车主窘境和拥堵路况后，当即停下警用摩托车帮忙，与车主沟通好后，快步走到车辆后方，奋力推车，配合驾驶员调整方向。二人默契配合，很快就将路中间抛锚的面包车平稳推至道路侧边安全位置，清空车道。

占道车辆挪离后，路口滞留车流快速疏散，晚高峰拥堵问题顺利解决。考虑到路边故障车存在安全隐患，张益叮嘱车主及时在车后摆放三角警示牌做好安全防护后便驱车赶路，继续前往既定地点处置警情。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 女铁骑临危疏堵 助力推移故障车辆

通讯员 陈志辉

本文转自：温州新闻网 66wz.com