温州日报 2026-06-14 09:42:21

今年是温州肯恩大学签约创办20年。6月12日，温州肯恩大学举行2026届毕业典礼。温州肯恩大学、美国肯恩大学师生及毕业生家长见证1100余名本硕博毕业生完成学业，开启人生新篇。

温州网讯 今年是温州肯恩大学签约创办20年。6月12日，温州肯恩大学举行2026届毕业典礼。温州肯恩大学、美国肯恩大学师生及毕业生家长见证1100余名本硕博毕业生完成学业，开启人生新篇。

温州肯恩大学是我省第一所具有独立法人资格的中美合作大学。学校有5000余名本硕博在校生、310余名国际化师资，输送超过70%的本科毕业生到世界多地名校继续深造，成为中美教育合作的标志性项目。

市委副书记王军和美国肯恩大学校长拉蒙·雷波列特、理事代表小约翰·肯恩分别致辞。温州肯恩大学、美国肯恩大学负责人共同为毕业生拨流苏并确认学位授予。中科院院士黄维和毕业生代表作了演讲。

王军对毕业生表示祝贺，勉励他们与时代同行，在科技创新、文化传播、国际交流等领域勇挑重担，以奋斗姿态回应时代召唤；与世界同行，当好连接不同文明的青年使者、促进中外友好的民间大使，为推动构建人类命运共同体贡献青春力量；与温州同行，毕业后扎根瓯越大地创新创业，或奔赴远方后有机会再次“来温州、创未来”，与千年商港同扬帆、与幸福温州共启航。

雷波列特希望毕业生持续践行跨越国界、跨越文化、跨越思维方式的理念，善于倾听、寻求共识、凝聚力量，在世界各地绽放光彩。

“希望大家不只追求事业上的成功，更要用创新思维寻找解决方案，努力建设更加紧密联结、相互理解的世界。”小约翰·肯恩祝福道。

副市长黄阳栩出席毕业典礼。

来 源：温州日报

原标题： 肯恩大学举行2026届毕业典礼：与时代同行 与世界同行 与温州同行

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com