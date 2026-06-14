泰顺发布 2026-06-14 10:24:00

6月13日，泰顺县梅雨期防汛工作部署会召开。

6月13日，泰顺县梅雨期防汛工作部署会召开。泰顺县委书记张银贵强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，以“时时放心不下”的责任感抓细抓实各项防御措施，全力筑牢汛期安全防线。

张银贵指出，今年梅雨呈现“两迟一多”特征，强降雨时段集中、局地雨强大，且我县地处山区，小流域山洪、地质灾害风险突出，防汛形势严峻复杂。全县上下要深刻认识做好防汛防台工作的极端重要性，坚决克服麻痹思想、侥幸心理，迅速进入临战状态，以工作的确定性应对风险的不确定性，全力守护人民群众生命财产安全。

张银贵强调，防汛责任落实必须到位，严格落实行政首长负责制和逐级包保责任，各级防汛责任人做到闻令而动、听令而行，关键时期迅速到岗到位、应对处置。预警研判叫应调度必须到位，高效运行“1833”联合指挥体系，用好递进式预报预警机制，强化临灾预警叫应，加强会商研判、专业预报和综合预警，做到研判不漏一时、调度不误一事。隐患排查整治必须到位，坚持“汛期不过、检查不停、整改不止”，滚动开展防汛工作检查，地毯式排查整治风险隐患，确保动态清零。小单元激活必须到位，刚性落实预案要求，全覆盖开展小单元分级抽查，保持经常性提醒，随时做好激活准备，确保响应到点、责任到人。人员转移避险必须到位，全面摸清需转移人员底数，严格落实“三提前三必须”，全力保障必要时应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回。力量物资准备必须到位，高效运行“1618”救援指挥体系，梯次分级前置应急物资，及时将各类救援力量和装备物资前置到重点风险区域、到村到点位。社会宣传动员必须到位，结合安全生产月活动开展科普宣传，充分利用广播、电视、短信、新媒体等多种渠道，及时传递预警信息直达基层责任人和广大群众，推动“人人能自救、个个会逃生”深入人心。

张银贵要求，要严明防汛纪律，严格落实24小时值班值守和领导带班制度，确保信息畅通、响应迅速。县防指办要联合县纪委监委、县委督查室开展常态化督导服务，保障防汛各项措施落地见效。

泰顺县委常委、常务副县长钟政添参加会议。

来 源：泰顺发布

原标题： 全县梅雨期防汛工作部署会召开

记者：郑鑫昳 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com