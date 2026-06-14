瓯海发布 2026-06-14 10:40:38

6月13日，瓯海区委书记刘云峰主持召开镇街（开发区）书记交流会，聚焦基层宗教事务治理工作，与大家座谈交流。

6月13日，瓯海区委书记刘云峰主持召开镇街（开发区）书记交流会，聚焦基层宗教事务治理工作，与大家座谈交流。他强调，要坚持党的宗教工作基本方针和宗教中国化方向，谋深抓细、久久为功，不断优化工作路径、提升治理效能，奋力开创瓯海宗教工作新局面。瓯海区领导邵建乐、张攀、张昶、张露阳、金海敏参加。

围绕基层宗教事务治理工作，各镇街（开发区）和有关部门负责人开展头脑风暴，从完善治理体系、规范场所管理、加强队伍建设等方面进行深入探讨，结合工作实际情况聊想法、提建议、出实招。

在听取大家发言后，刘云峰强调，今年是“十五五”开局之年，做好宗教工作对瓯海区经济社会高质量发展意义重大。要把握大局、洞察形势，持续健全宗教工作机制、优化工作路径，找准关键重点发力，不断提升宗教治理效能。要树立典型、示范引领，将中华优秀传统文化融入场所建设，持续推进宗教中国化、平安场所等建设，争创更多示范场所。要压实责任、齐抓共管，注重系统性、整体性、协同性，落实工作协调机制，深化部门镇街联动，进一步凝聚宗教工作强大合力，不断提升宗教工作现代化、法治化水平。要加深认识、提高能力，进一步配强工作力量，加强干部教育培训，全面提升宗教事务治理工作能力和水平。

会前，与会人员实地走访大德禅寺、仙峰道观、张三令公观等场所，深入调研宗教中国化和场所规范化管理情况。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区召开镇街（开发区）书记交流会 专题聚焦基层这项工作

记者：吴佳佳 徐津镭

本文转自：温州新闻网 66wz.com