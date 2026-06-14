瓯海区委书记刘云峰调研督导更高水平平安瓯海建设和信访“督接一体”等工作

瓯海发布 2026-06-14 10:36:47

6月12日，瓯海区委书记刘云峰率队调研督导更高水平平安瓯海建设和信访重点乡镇（街道）“督接一体”工作暨民生领域信访问题集中整治工作，并调研区信访局。

6月12日，瓯海区委书记刘云峰率队调研督导更高水平平安瓯海建设和信访重点乡镇（街道）“督接一体”工作暨民生领域信访问题集中整治工作，并调研瓯海区信访局。他强调，要牢固树立和践行正确政绩观，加快建设更高水平平安瓯海，持续深入推进信访工作法治化，不断巩固社会平安稳定的良好局面。瓯海区领导邵建乐、张昶参加调研。

来到潘桥街道办事处，刘云峰主持召开座谈会，听取潘桥街道平安建设工作和信访工作情况汇报，并强调，要深刻认识平安建设的重要性，持续加强社会面治理工作，不断完善治理体系、提升治理能力，最大限度防范化解各类风险，夯实平安建设基石；要注重关口前移、源头治理，想方设法解决群众合理诉求，精准施策推动信访问题化解，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。

刘云峰一行还现场接待来访群众，认真听取群众反映的问题，并与属地街道和有关部门负责人共同分析症结、研究解决方案。他强调，要进一步研究细化方案，持续跟踪督办落实，尽心尽责、依法依规把问题解决好。

随后，刘云峰一行到瓯海区信访局开展专题调研，座谈听取全区信访工作情况汇报。刘云峰强调，信访工作是“送上门来的群众工作”，也是了解社情民意的重要窗口。要提高思想站位，坚持以人民为中心的发展思想，用心用情解决群众急难愁盼问题，推动信访工作高质量发展。要提高工作质效，强化程序推进、分类施策、跟踪督办、闭环治理，以更实举措攻坚积案化解，努力实现事心双解、案结事了。要坚持抓早抓小，优化工作流程、创新工作方式，切实把问题解决在基层、化解在萌芽状态。要做到举一反三，理清问题症结、找出问题共性，推动“解决一件事”向“办好一类事”延伸拓展。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰调研督导更高水平平安瓯海建设和信访“督接一体”等工作

记者：吴佳佳 许文星

本文转自：温州新闻网 66wz.com