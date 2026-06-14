鹿城区委书记张崇波开展接访工作

鹿城发布 2026-06-14 10:37:59

6月12日，鹿城区委书记张崇波在区社会治理中心接待来访群众并调研信访工作。

6月12日，鹿城区委书记张崇波在区社会治理中心接待来访群众并调研信访工作。他强调，要深学细悟习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，不折不扣落实中央和省委市委决策部署，牢固树立和践行正确政绩观，以“枝叶关情”的赤诚之心扛起为民解难、为党分忧的政治责任，扎实开展集中化解信访问题专项行动，纵深推进信访工作法治化，为鹿城高质量发展铺就和谐稳定、风朗气清的坚实底色。

在鹿城区社会治理中心，张崇波接待来访群众，听取群众反映的问题，并与属地街道及区直相关单位负责人现场会商，逐一明确解决方案、责任主体。他强调，信访工作是社情民意的“晴雨表”，也是检验治理能力的“试金石”，既要以法为据、以理服人，又要以情动人、以诚感人，千方百计解决好群众的操心事、烦心事、揪心事；要从个案中找规律、从点上求突破，推进以案促改、以案促治，以实实在在的成效赢得群众点赞。

随后召开的信访工作督导会上，张崇波听取相关信访工作汇报。他强调，要坚持民生为本、善治为要，把解决民生实事作为信访工作的出发点和落脚点，综合运用领导包案、“一案一策”等举措，分层分类推进实体性化解，推动民情更清、民生更实、民心更齐，用信访化解的“将心比心”换取群众的“真心满意”。要坚持法治领航、源头治本，深化新时代“枫桥经验”鹿城实践，完善领导干部下访接访机制，着力打造党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的信访工作新格局。要坚持闭环管控、质效并重，每周会商研判、每月督办通报，做实接诉即办、双向规范、源头治理。

张崇波要求，要强化工作联动，构建源头预防、多元化解、闭环管理的工作机制，以信访工作的高质量发展护航鹿城现代化建设新征程。

鹿城区领导滕灵辉、张青锋参加。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波开展接访工作

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com