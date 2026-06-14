健康鹿城 2026-06-14 10:43:33

日前，温州市鹿城区南汇社区卫生服务中心收到了一封来自云南昆明患者的一封感谢信和一面锦旗。朱女士是一位11岁女孩的母亲，她在信中深情讲述了女儿小刘跨越两千公里求医的感人经历。

日前，温州市鹿城区南汇社区卫生服务中心收到了一封来自云南昆明患者的一封感谢信和一面锦旗。朱女士是一位11岁女孩的母亲，她在信中深情讲述了女儿小刘跨越两千公里求医的感人经历。

据了解，患者小刘于2022年因胆囊手术出现严重并发症，三年来陆续出现胃痛、吐血、类癫痫发作、间歇性失明失聪等症状，辗转国内多家三甲医院均未得到有效控制，因此学业中断，家庭陷入困境。

今年4月8日，母女二人来到温州，接受南汇社区卫生服务中心傅相相医师的中医诊疗。

傅相相医师经过细致问诊和切脉，精准判断病根在于脾胃失调及术后体质严重失衡。治疗第一天，孩子困扰已久的类癫痫症状即告消失，当晚安然入睡。经过两个月系统治疗，孩子作息恢复正常，身体痛苦基本消除，即将重返校园。

朱女士高度赞扬傅医师的医德和深切的人文关怀，称其“不仅是修复身体的医者，更是抚慰心灵的良师”。

感谢信和锦旗，是对鹿城基层医疗服务能力的最大肯定。南汇社区卫生服务中心也将以此为激励，持续提升诊疗水平，让更多患者在家门口就能享受到优质、便捷、温情的医疗服务。

来 源：健康鹿城

原标题： 辗转多家三甲医院无果 云南母女跨越2000公里赴温求医

本文转自：温州新闻网 66wz.com