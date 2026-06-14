新华网 2026-06-14 10:51:51

尽管近期国际金价下跌，但较2024年均价仍近乎翻倍。一些“身价”贬值的经典奢侈金表被送进熔炉，以获取表中“金贵”的黄金。

尽管近期国际金价下跌，但较2024年均价仍近乎翻倍。一些“身价”贬值的经典奢侈金表被送进熔炉，以获取表中“金贵”的黄金。

路透社13日援引一些商人和业内专家的话报道，由于金价飙升，一些二手豪华表中所含黄金的价值已经超过表本身在流通市场的价格，因而遭熔化以获得黄金。一名英国贵金属交易商说，他今年已经把数十块主流豪华表送进熔炉，包括一块品相完好的上世纪70年代所产欧米茄星座系列金表。这块表所含黄金原料价值约7750美元，比表拍卖估价高出35%。

2015年8月21日，在瑞士日内瓦，一名欧米茄表店的工作人员为顾客调试手表。新华社记者徐金泉摄

住在美国纽约的退休工程师米切尔·塔利斯曼说，由于金价高涨，他去年12月出售了已收藏十多年的两块金表和一条金链，它们共含有纯度58%的黄金35克，共卖得2660美元。

不过，不少名表收藏爱好者对此深感惋惜。在他们看来，承载岁月和故事的稀有古董表被毁是一场“目光短浅的悲剧”。

来 源：新华网

原标题： 金价近乎翻倍 豪华表成了“炼金”原料

记者 刘江

本文转自：温州新闻网 66wz.com