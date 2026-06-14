新华网 2026-06-14 10:51:51

本年度观测水星最佳时机来了。6月16日，水星迎来东大距，若天气晴好，本次大距前后数日，我国感兴趣的公众有望在西方天空目睹到平日难得一见的水星芳容。

本年度观测水星最佳时机来了。6月16日，水星迎来东大距，若天气晴好，本次大距前后数日，我国感兴趣的公众有望在西方天空目睹到平日难得一见的水星芳容。

这是2026年6月10日在天津市吉兆桥附近拍摄的水星。（杨婧 摄）

水星离太阳比较近，经常被湮没在太阳的光辉中。很多人看过金星、木星、火星、土星，却从来没有真正看到过水星。而要想看到水星，一般要等到大距的时候，也就是当水星与太阳之间的距角达到最大值时。

大距有东大距和西大距之分。水星在太阳东边称为东大距，在太阳西边称为西大距。东大距时，水星在黄昏时的西边低空出现；西大距时，水星则在黎明时的东方低空出现。就观测的便利性而言，东大距要好于西大距。

这是2026年6月7日在北京市丰台区拍摄的木星、金星和水星。（王俊峰 摄）

2026年水星一共发生六次大距，东大距和西大距各三次。中国天文学会会员、天津科学技术馆天文科普专家宋媛媛介绍，本次东大距前后数日是全年里观赏水星的最佳时机，观测条件堪称完美。一是水星的地平高度较高，北纬35度左右地区，日落时水星地平高度在19度左右。地平高度越高，水星下落越晚，可观赏时长更久；二是有明亮的金星和木星作为参照，即可定位水星。

本月初，明亮的木星与金星就在傍晚西方天空形影相随，格外醒目，而水星就位于金星右下方。本次水星东大距期间，金星已运行到木星左上方，水星离木星更近，位于木星右下方。

这是2026年6月9日在天津市静海区团泊湖拍摄的金星、木星和水星。（宋媛媛 摄）

本次大距期间，水星的亮度约为0.5等，属于肉眼可见范围。宋媛媛表示，除了肉眼观测外，有条件的公众还可以使用小型天文望远镜或双筒望远镜来观测，不过需要注意的是，一定要等到日落后再使用，因为使用望远镜直接观测太阳会对眼睛带来伤害。建议日落半小时后开始观测，并挑选西方视野开阔、无遮挡的地点。

来 源：新华网

原标题： 本年度观测水星最佳时机来了

记者：周润健

本文转自：温州新闻网 66wz.com