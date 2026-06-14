新华网 2026-06-14 10:51:52

在13日进行的2026世界超级摩托车锦标赛（WSBK）艾米利亚-罗马涅站WorldSSP组别首回合正赛中，中国摩托车制造商“张雪机车”的法国车手瓦伦丁·德比斯夺得冠军。这是该车手与“张雪机车”的赛季第六冠。

在13日进行的2026世界超级摩托车锦标赛（WSBK）艾米利亚-罗马涅站WorldSSP组别首回合正赛中，中国摩托车制造商“张雪机车”的法国车手瓦伦丁·德比斯夺得冠军。这是该车手与“张雪机车”的赛季第六冠。

6月13日，“张雪机车”车队法国车手瓦伦丁·德比斯在夺冠后庆祝。新华社记者 李京 摄

此战过后，德比斯以188分升至车手积分榜第二位，超越西班牙车手马西亚；“张雪机车”以190分继续位列制造商积分榜第三。

在12日进行的本站超级杆位赛中，德比斯排名第三，得以在正赛首回合中头排发车。

比赛开始后，德比斯保持在第三位，落后于驾驶雅马哈赛车的恩居和阿雷纳斯。比赛初段，这三位车手甩开其他竞争者，在前方形成领先集团。第九圈后，恩居逐渐掉出冠军争夺行列，“胜利之争”演变为德比斯与阿雷纳斯的直接对决。最后一圈，两人多次交换领先位置，德比斯最终完成关键超越，率先冲线夺冠。

6月13日，“张雪机车”车队法国车手瓦伦丁·德比斯（左一）驾驶53号赛车在比赛中。新华社记者 李京 摄

阿雷纳斯、恩居分获第二、三名。“张雪机车”的另一名车手卡里卡苏洛以第九名完赛，钱江摩托车手德罗萨位列第16。

德比斯赛后接受新华社记者采访时说：“比赛竞争非常激烈。想夺冠并不容易，我必须为此付出很多努力。”

在谈到与赛车磨合问题时，他表示：“随着比赛不断进行，我们越来越熟悉这台赛车。我非常享受驾驶这台赛车，感觉很舒服。”

德比斯同时感谢车队在技术问题上的迅速调整。此前在阿拉贡站，高温条件曾带来一定挑战，但相关问题已在本站得到解决。

艾米利亚-罗马涅站正赛第二回合将于14日举行。

来 源：新华网

原标题： 世界超级摩托车锦标赛“张雪机车”拿下赛季第六冠

记者 高婧妍

本文转自：温州新闻网 66wz.com