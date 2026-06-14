新华网 2026-06-14 10:47:42

6月13日是2026年文化和自然遗产日。

6月13日是2026年文化和自然遗产日。当天，由国家文物局、湖北省人民政府共同主办的主场城市活动在武汉开幕。

“我们屏息静气、精耕细作，地质学家寻找沧海桑田的痕迹，古人类学家追溯人类的文化……这场跨越万古的久别重逢，是大地写给人类最深情的回信，也将温暖人类文明新的征程。”

主场城市活动现场，“文物属于人民 服务人民”主题讲述人、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所古人类研究室主任高星的一席话，道出文化和自然遗产的宝贵价值，展现这个日子的深厚底蕴。

6月13日，观众在2026年文化和自然遗产日主场城市活动的文创集市参观。新华社记者 伍志尊 摄

放眼全国，文化和自然遗产日期间，全国各地文物部门、文博单位组织开展7000余项线上线下活动，其中文物惠民服务3400余项；以“非遗，让生活更美好！”为主题，各地举办5500余场非遗传承实践和宣传展示活动。从博物馆展厅到考古工地，从社区乡村到风景名胜区，丰富多元的活动广泛开展，令加强文化和自然遗产保护传承利用的理念深入人心。

创新形式，有效提升活动质效——

六月峨眉，层峦叠翠。13日上午，2026年文化和自然遗产日四川主会场活动启动仪式在世界文化和自然双遗产地——峨眉山举行。活动发布4万张“中国四大双遗产地名山联合年卡”，助力游客实现“一卡在手，四地通游”。这是四大双遗产地首次跨区域联动，也是让遗产保护成果惠及民生的务实举措。

北京中轴线遗产保护中心组织社区居民、青少年和留学生开展前门大栅栏考察、正阳门雨燕科普等活动；天津平津战役纪念馆推出“我是文物见证人”和“红色记忆·文物讲解日”活动，鼓励公众参与文物保护；上海开展“玩转古今在上海”活动，面向全社会开展文物建筑打卡、历史故事分享、老照片征集等互动活动，引导市民特别是青年群体深度了解上海历史……创新的活动形式，让文化和自然遗产更加有形可感。

突出融入，广泛吸引群众参与——

12日晚，一场盛大的非遗巡游在广东省茂名市柏桥服务区及周边开启。游客可以近距离观赏精彩非遗表演，体验沉香香道、高州木刻画、化橘红制作等非遗技艺，还可以走进柏桥服务区的非遗数字馆，在数字互动项目中沉浸式体验高州木偶戏、飞越荔博园、王家拳等。

今年文化和自然遗产日，各地积极运用新技术、新媒介、新手段，推动遗产日活动从“观看”向“体验”、从“线下”向“云端”延伸：河北博物院推出多个数字沉浸式互动体验，江西开展虚拟现实考古体验，湖北打造光影秀沉浸式体验。云南、宁夏等地依托虚拟展厅开启线上漫游。贵州通过科普专题讲座、生态影音展播、趣味知识竞猜等，广泛普及自然遗产保护、生物多样性守护、国家公园建设等相关科普知识，全方位展现贵州得天独厚的生态资源价值与长期以来深耕生态保护的扎实成效。

深入人心，积极添彩美好生活——

文化和自然遗产日前夕，2026年“非遗好物 国潮焕新”非遗消夏购物月在江苏苏州启动。活动期间，中宣部电影局发布了“跟着电影赏非遗”推介片单，江苏等地推出各具特色的非遗好物和非遗促消费惠民举措。活动还组织非遗工坊、青年传承人与相关企业、高校、行业协会开展交流和资源对接，推动非遗工坊提质增效，让非遗传承人切实受益，助力文化传承与产业发展互促共进。

结合即将到来的端午节，湖北黄冈推出端午非遗体验市集；新疆喀什举行“非遗惠民生·乐享新生活”惠民优惠活动；浙江杭州发布茶文化、中医养生、“科技+文旅”三条精品线路，深度串联西湖文化景观、中国大运河（杭州段）、良渚古城遗址三大世界遗产核心节点，将吴越文化、宋韵文化等特色文脉融入行程……非遗消夏购物月期间，各地因地制宜推出1200余场活动，通过举办非遗市集、开展主题展演、发布非遗特色旅游线路等，持续释放消费潜力，推动非遗更好融入现代生活。

来 源：新华网

原标题： 护我瑰宝 爱我河山——各地积极开展文化和自然遗产日活动

记者 徐壮、熊翔鹤、邓瑞璇

本文转自：温州新闻网 66wz.com