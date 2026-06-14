新华网 2026-06-14 10:48:34

据美国媒体12日爆料，美军5月曾制订行动方案，以备派遣地面部队进入伊朗，夺取近半吨高丰度浓缩铀库存，而美国总统特朗普未批准。

美国有线电视新闻网（CNN）援引两名消息人士的话报道，美军参谋长联席会议主席丹·凯恩5月19日从比利时布鲁塞尔北约总部紧急返回位于佛罗里达州的美军中央司令部，听取夺取伊朗浓缩铀方案的汇报。根据方案，美军拟夺取深埋于伊朗伊斯法罕、纳坦兹等核设施地下隧道内的浓缩铀。

5月1日，美国总统特朗普在首都华盛顿白宫南草坪接受媒体采访。新华社发（李源清摄）

凯恩随后向特朗普报告该方案。在接到这类行动可能“招致伊方强烈报复，拖长战事并加剧全球经济动荡”的警告后，特朗普当时没有批准。

按一名熟悉该方案知情人士的说法，这类行动“风险很大”，特朗普当时拒绝“开绿灯”并不意外。根据美军评估，该行动“可接受的风险程度”为“高”至“极高”，意味着即使成功，也会造成大量美军士兵伤亡。

CNN在另一篇报道中称，多名了解美方情报评估的消息人士表示，为防范美军抢夺浓缩铀，伊方过去数周着力加强防护，封堵核设施隧道并在入口布设地雷。相比一个月前，美军抢夺浓缩铀“难度更大、风险更高、耗时更久”。

伊朗外长阿拉格齐12日说，伊方坚持认为，如需处理现有高丰度浓缩铀库存，唯一可接受方式是在伊朗境内实施“稀释处理”，而非转移至境外。

来 源：新华网

原标题： 美军被曝制订抢夺伊朗浓缩铀计划 特朗普未批准

记者 刘江

本文转自：温州新闻网 66wz.com