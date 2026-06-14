美伊协议何时签署 特朗普说14日 伊朗否认

新华网 2026-06-14 10:51:52

当地时间13日，美国总统特朗普在社交媒体发文说，美国和伊朗定于14日签署协议，霍尔木兹海峡将在协议签署后立即开放。

当地时间13日，美国总统特朗普在社交媒体发文说，美国和伊朗定于14日签署协议，霍尔木兹海峡将在协议签署后立即开放。

另据巴基斯坦外交部方面公布的消息，美国与伊朗相关协议电子签署仪式定于14日举行。

伊朗外交部发言人巴加埃则表示，伊美谅解备忘录不会在14日签署，但不排除在未来几天内完成。

特朗普：美伊定于14日签署协议

△特朗普（资料图）

美国总统特朗普13日在社交媒体发文说，美国和伊朗定于14日签署协议，霍尔木兹海峡将在协议签署后立即开放。

特朗普称，伊朗已不再寻求拥有核武器，也不会购买、自主研发或以任何其他方式获取核武器。待局势平稳后，美国将择机采取行动取出“埋藏”在山体下的浓缩铀，并对其进行稀释处理与销毁，“无论是在伊朗境内还是在美国本土”。

特朗普还表示“希望这一进程能迅速、轻松且顺利地推进”，但同时威胁道，“若事与愿违，我们手中还握有终极手段”。

巴方：美伊14日举行协议电子签署仪式

△巴基斯坦副总理兼外交部长达尔与沙特阿拉伯外交大臣费萨尔通电话

13日，巴基斯坦外交部发表声明说，巴基斯坦副总理兼外交部长达尔当天与沙特阿拉伯外交大臣费萨尔通电话。美国与伊朗相关协议电子签署仪式定于14日举行。

同日，巴基斯坦总理夏巴兹在社交媒体上发文称，美国和伊朗之间的和平协议可能在未来24小时内最终敲定。夏巴兹说：“我们比以往任何时候都更接近达成和平协议。最终文本预计将在未来24小时内确定。巴基斯坦正准备在此之后立即举行协议的电子签署仪式，并于下周进行技术层面的会谈。”

伊方：不会在14日但不排除未来几天内签署

△巴加埃（资料图）

伊朗外交部发言人巴加埃13日表示，正在推进的伊美谅解备忘录聚焦于结束战事，现阶段暂不讨论核问题。伊朗与美国之间任何可能达成的谅解都仅是为推动双方继续开展对话，而非最终协议。解冻伊朗被冻结资产将是伊美谅解不可缺少的一部分。

巴加埃表示，备忘录签署的具体时间还需要等待。虽然不会在14日，但不排除未来几天内签署的可能性。由于对方有所犹豫，伊朗必须谨慎对待这一进程。此外，在接下来一两天内，伊朗方面没有前往日内瓦或其他地点的计划。

伊朗国家安全委员会副主席纳博扬13日说，他已经看过伊美谅解备忘录文本，目前的版本“比之前的更好”。纳博扬说，目前的文本属于协议的框架性文件，后续内容仍有可能发生一定调整。备忘录共有14条，签署后将立即宣布军事行动结束。纳博扬表示，根据他看过的谅解备忘录文本，霍尔木兹海峡所有商船将恢复通行，不受任何限制。

以官员：以方核心关切未被纳入备忘录

△内塔尼亚胡（资料图）

当地时间13日，总台记者获悉，以色列总理内塔尼亚胡将于14日晚间召开安全内阁会议，以讨论如何应对美伊签署停火备忘录。

有以色列官员表示，美伊协议内容未涉及伊朗弹道导弹系统，涉及伊朗核活动的相关要求也被弱化。以色列希望处理的有关伊朗的核心问题均未得到回应。

伊美谅解备忘录

有哪些要点受关注

连日来，伊朗、美国、巴基斯坦各方以及媒体和知情人士不断释放关于伊美谅解备忘录内容的信息。从这些信息和此前美伊谈判的分歧焦点来看，双方谅解备忘录有以下内容值得关注：

霍尔木兹海峡是否“免费”重开

从美伊表态来看，双方已同意，在签署谅解备忘录后，伊朗重开霍尔木兹海峡，美国解除对伊海上封锁。

美国媒体11日援引一名美方官员和一名斡旋方外交人员的话报道说，备忘录要求伊朗重开霍尔木兹海峡，并且“不收通行费”。然而，阿拉格齐12日接受电视采访时说，该海峡主权属于伊朗和阿曼，两国长期承担其航行安全的保障和相关服务。未来海峡管理机制将进行调整，不会简单回到战前模式，航运服务将进行收费。

伊朗高丰度浓缩铀如何处置

从美伊释放的信息来看，签署谅解备忘录后，双方将开始为期60天的谈判，围绕伊朗核问题和美国全面解除对伊制裁，以期达成一份最终协议。

美国方面释放消息称，尽管伊朗核问题有待进一步谈判，但即将达成的备忘录中包含一个“解决伊朗浓缩铀库存问题的框架”。特朗普13日称，美国将对伊朗浓缩铀进行稀释处理与销毁，“无论是在伊境内还是在美本土”。阿拉格齐12日说，伊方坚持认为，如需处理现有高丰度浓缩铀库存，唯一可接受方式是在伊朗境内实施“稀释处理”，而非转移至境外。

解冻伊朗资金分几步

伊朗迈赫尔通讯社12日公布一份伊美“14点谅解备忘录草案”，其中涉及美方解冻伊朗资金的条款为：在为达成最终协议而谈判的60天期间，解冻240亿美元伊朗被冻结资产，其中一半资金必须在谈判开始前向伊朗提供。

而据美方知情人士消息，美国要求根据伊朗履约情况分批解冻资金。美国副总统万斯12日在社交媒体上发文说，伊朗不会仅仅因为签署协议就获得资金，如果伊方履行其义务，则“经济利益将惠及他们”。

能否实现全面停火

△以军袭击黎巴嫩南部（资料图）

美国方面有消息称，谅解备忘录将把停火延长60天，包括要求在黎巴嫩实现停火。阿拉格齐12日说，备忘录涉及结束包括黎巴嫩在内的所有战线军事冲突，且伊方明确告知美方，以色列从黎巴嫩南部撤军是达成协议的条件。

以色列国防部长卡茨12日发表声明说，以色列不会从其在黎巴嫩、叙利亚和加沙地带占领的所谓“安全区”撤军。他还说，以方必须确保未来“有能力独立行动，以阻止伊朗获得核武器”，为此他与以总理内塔尼亚胡已指示以军做好准备。

分析人士认为，美伊如达成谅解备忘录，将是实现地区局势稳定的第一步，但双方下一阶段谈判仍然复杂艰难，能否达成最终协议还有待观察，不能排除重现“战和循环”的可能。此外，即便美伊均不希望全面重启战事，以色列也可能拒绝在黎巴嫩完全“停手”，并可能游说美方在核问题等方面对伊朗提出苛刻条件，从而增加美伊达成最终协议的难度。

来 源：新华网

原标题： 美伊协议何时签署 特朗普说14日 伊朗否认

记者 魏然 赵兵 刘旭 姚瑞昕

本文转自：温州新闻网 66wz.com