新华网 2026-06-14 10:57:08

越来越多美国人不再相信“美国梦”，反映出美国社会结构性矛盾积重难返，已严重动摇美国的国家叙事和民众信心。

美联社近日公布的民调结果显示，约三分之二的美国人认为“美国梦”理念不成立，尤其在年轻人中这一比例更高。美国消费者新闻与商业频道网站发布的民调结果也显示，超过半数的受访者认为，大多数人目前无法实现“美国梦”。越来越多美国人不再相信“美国梦”，反映出美国社会结构性矛盾积重难返，已严重动摇美国的国家叙事和民众信心。

3月7日，人们在美国纽约参加集会游行，抗议美国和以色列对伊朗发动军事打击。新华社记者张凤国摄

美国《国会山》日报网站近期刊文指出，一项全国性调查显示，只需新增略超6000美元的债务，就足以让一个美国家庭彻底陷入绝境。特朗普政府发动关税战，并对伊朗动武，导致供应链受阻，通胀抬头，消费者钱包大幅缩水；高昂的医疗费用让患者不堪重负；教育支出大幅上涨，许多年轻人还未拿到毕业证就已经背上沉重债务……美国家庭承受着从四面八方同时袭来的财务压力，几乎无处可逃。

当普通人再勤恳劳作，也难以抵御通胀、疾病、失业带来的系统性风险，他们对“美国梦”的信心必然不断下滑。美利坚大学公共事务学院教授伊丽莎白·舒豪伊认为，不同于几十年前，今天的美国人不太可能相信美国经济是公平的、低收入者能够通过努力奋斗实现阶层跨越。美国《纽约时报》网站刊文指出，越来越多美国人正在移居海外，反映出“美国梦”的破灭。

“美国梦”的褪色，根源在于美国社会制度的深层弊端。贫富鸿沟持续扩大、社会撕裂日益加剧、党争恶斗愈演愈烈、国家治理效能低下……层层弊病相互交织、恶性循环，最终让美国民众生活压力越来越大。美国《华尔街日报》网站近期刊文指出，经济蛋糕分配不均是美国资本主义当前面临的问题之一。美国过去数十年经济增长缓慢，但最富有的1%家庭所拥有的财富份额从1989年的22.8%上升到2024年的30.8%。一些移居海外的美国人在接受媒体采访时提到，暴力犯罪、政治动荡、生活成本等问题是他们对美国未来失望的原因。

“美国梦”曾将美国历史上的不光彩和社会的深层次问题掩盖起来，但当这套叙事与大多数美国人的切身感受形成难以调和的矛盾时，“美国梦”便彻底褪去光环。这不仅意味着美国国家叙事的失效，更折射出其难以摆脱的困局。

来 源：新华网

原标题： “美国梦”的褪色

记者 谢彬彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com