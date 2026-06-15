温州日报 2026-06-15 08:11:00

昨天，省委常委、市委书记张振丰专题调研雁荡山重振雄风工作。

温州网讯 昨天，省委常委、市委书记张振丰专题调研雁荡山重振雄风工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述，按照省委、省政府关于区域文旅联动发展的部署要求，坚持生态优先、以人为本、长远发展理念，全方位、高水平推进雁荡山重振雄风，打造经得起实践、人民和历史检验的精品文旅工程，尽显“三山五岳”的雁荡风采，挺起“雁楠飞仙海天游”廊道龙头，为擦亮“诗画浙江”金名片、推动文旅事业高质量发展作出更大贡献。

张振丰先后来到雁荡山绿色旅游交通项目指挥部、朝阳山庄改扩建工程工地，实地察看公共交通、度假酒店等项目设计方案和建设进展，了解游线重构、业态重整等情况。他指出，雁荡山重振雄风工作是一项系统工程，要牢固树立和践行正确政绩观，统筹发展和安全，守牢安全底线、生态红线，保护好生态基底和自然肌理，实现保护与开发互促共进、良性循环；要统筹规划和建设，科学论证完善项目方案，精益求精打磨细节，以匠心铸就传世之作。

随后召开的座谈会上，张振丰听取相关汇报，充分肯定雁荡山重振雄风工作的阶段性成效。他指出，当前正处于雁荡山“三年大变样”迈向“五年振雄风”的关键窗口期，我们要以区域联动的视野标定坐标，推动景区集聚向品牌共振跃升；以扛起龙头的担当把握使命，点燃温州全域旅游的核心引擎；以错位发展的定力巩固地位，全面展现雄奇风光和深厚底蕴，努力打造名副其实的“中国东南第一山”、世界地质公园典范。

张振丰强调，要打造经久不衰的文旅IP，精心雕琢“雁荡三绝”等精品场景，完善“入山—游山—别山”叙事体系，线上线下讲好雁荡故事，提升IP辨识度、知名度和影响力。要打造常玩常新的文旅场景，坚持需求侧、供给侧同步发力，紧扣游客需求和流行趋势，依托山水本底植入更多新体验、新玩法、新产品，给予游客更多“来雁荡的理由”。要打造串珠成链的文旅格局，发挥雁荡客流枢纽、品牌辐射、产品溢出效应，加快雁楠一体化和周边地区景区联动发展，带动文旅产业整体跃升。要打造系统有感的文旅设施，坚持模式创新、长效运营，发挥市场经营主体作用，以项目之进推动景区功能焕新、内涵提升。要打造口口相传的文旅生态，围绕“吃住行游购娱”全链条，构建有温度的服务生态，让游客“来了不想走、走了还想来”。要保持久久为功的战略定力，高效运行责任明确、上下联动的工作体系，强化政企联动、清单落实，构建“大雁荡”发展共同体，加快把美好蓝图变为发展实景。

市领导施艾珠、陈应许、王彩莲、黄阳栩参加调研。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰在调研雁荡山重振雄风工作时强调

久久为功推动雁荡山重振雄风 携手打造“雁楠飞仙海天游”廊道

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com