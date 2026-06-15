温州服务业高质量发展：从“+服务”到“服务+”重塑产业生态

温州日报 2026-06-15 08:22:00

从“+服务”到“服务+”，跨界融合正为温州服务业注入强劲动能，重塑产业生态。

温州网讯 从“+服务”到“服务+”，跨界融合正为温州服务业注入强劲动能，重塑产业生态。

苍南碗窑古村嫁接网红咖啡，助推非遗手作出圈；梧田老街借力抖音流量运营，激活实体商业活力；亚龙智能装备集团建立培训体系，面向社会输送人才并带动设备采购，实现销售模式革新……在温州，一场场以服务为主导的跨界融合创新，正于各行各业生动上演。

从最初作为主业功能延展与增值的“+服务”，到如今以服务为引领，通过技术、平台或模式创新重构产业逻辑的“服务+”，温州服务业持续释放发展活力。今年一季度，全市服务业增加值达1600.3亿元，同比增长5.9%，撑起经济大盘的“半壁江山”。

插上助飞“翅膀”

服务业激活老产业

每到傍晚，漫步平阳坡南古街，石板路旁茶香缭绕。以百年贡茶平阳黄汤为原料的清宫咸奶茶清爽润口，牛乳茶、石斛果茶等新式茶饮吸引着年轻游客排队打卡。这片曾略显冷清的古驿道，如今已实现年客流量突破80万人次，文旅综合收入超过1亿元，并成功入选浙江省历史经典产业优秀案例。

这背后，是平阳“茶叶+服务”的融合发展思路。作为拥有1300多年种植历史的传统茶产业，平阳黄汤长期局限于初级种植环节，产业链短、附加值低。2018年以来，平阳县将茶产业与文化旅游服务业深度绑定，整合1.2亿元资金打造“黄汤非遗工坊—坡南古街—朝阳山茶园”产业带，通过“前店后坊”的产销模式，把千年茶文化转化为可体验、可消费的文旅产品。“茶园采摘—古街品鉴”茶旅路线年接待游客超30万人次。如今，平阳黄汤产业品牌价值已提升至12.6亿元。

在瓯海眼镜小镇，有着四十多年历史的传统眼镜制造业，同样依靠“制造+服务”融合转型，走出了一条新路。小镇上，从普通镜架到儿童防控镜，从时尚墨镜到AI智能眼镜，万余种款式应有尽有。消费者不仅可以现场体验专业验光、快速配镜的一站式服务，还能在配镜后在门店咖啡区休憩。据瓯海眼镜行业协会负责人介绍，行业企业过去多以贴牌代工为主，如今通过商贸服务与文旅消费，创新“前店后厂”模式，企业直接对接终端市场，昔日工厂聚集的小镇已成功创建国家AAA级旅游景区、省级特色商业街区，眼镜产业规模突破170亿元，正朝着500亿产业集群的目标加速迈进。

此外，温州瓯联汽车商业广场打造“新能源汽车+综合服务”，配套休闲餐饮与体育运动，将“流量”转化为“留量”，再转为“成交量”，销售额比传统汽车城高出近两成；海城街道“五金洁具之都”从单一生产升级为“产品+服务”一体化供应，去年实现规上工业总产值96亿元、外贸出口额19亿元，同比分别增长10.9%和4.5%……老产业插上服务业的“翅膀”，催生出看得见、摸得着的增长极。

引领深度融合

制造商变身“服务商”

除了功能延展与增值的“+服务”，越来越多温州企业正与服务业进行更深层次的跨界融合，以服务引领产业转型，成为服务业增长的加速器。

在迦南科技大健康智能产业园，一台台拥有自主知识产权的专用机器人从生产线上下线。这家传统制药设备制造商，通过向制药企业提供工艺开发、设备整线采购、项目申报等一站式综合解决方案，已成功转型为服务商。依托面向全业务流的大数据运营平台，企业实现了从“重生产轻服务”向“全链条深度服务”的转变，业务触角向利润空间更大的服务领域延伸。

在“中国鞋都”，设计服务业的崛起为产业打开了全新空间。浙江中胤时尚股份有限公司从创立之初便锚定生产性服务定位——不直接生产鞋子，而是为传统鞋服企业提供原创设计、工艺指导、趋势研判、供应链整合的一体化服务，有效弥补中小企业的研发短板。公司负责人介绍，如今依托温州完善的产业生态，公司每年为上百家传统制造企业输出数千款原创设计，帮助众多老企业在存量市场中找到增量。

乐清电气企业对“服务+”带来的效应同样深有体会。过去卖一台断路器仅赚几块钱的企业，如今通过加装传感器接入工业互联网平台，跨界转型为产品服务商，为客户提供全生命周期的远程监测、故障预警、维保等服务，单台设备全周期利润翻了十倍。据行业统计，目前乐清已有超过200家电气企业开展服务型制造转型，年服务营收超50亿元。

搭好跨界舞台

多要素重构新生态

从去年入选2025年全国现代商贸流通体系试点城市、首批全国消费新业态新模式新场景试点城市，到近期举办海丝港口合作论坛、影视文旅对接活动，一系列助推服务业跨界融合的高能级平台与务实举措密集落地，进一步勾勒出温州服务业高质量发展的新蓝图。

政策层面也在强力助推。据市商务局消息，在商贸流通领域，温州已出台专项资金管理办法，用中央专项资金支持现代商贸流通体系建设，鼓励传统批发零售企业数字化转型，支持骨干流通企业与现代农业、先进制造业、生活服务业跨界融合，构建产供销储运协同供应链，为跨界融合项目提供真金白银的支持。

温州市近期发布的《推动经济高质量发展若干政策（2026年版）》明确提出，将全面推行“AI行业翻译官”机制和“AI产业合伙人计划”，在制造、医疗、金融、交通、教育等12大领域推进“人工智能+”行动，目标培育5个以上行业垂类大模型、200个以上应用场景和智能体、50个以上智能终端产品。

同时，市县联动发放消费券，创新“赛事+消费”服务跨界融合模式，带动商品消费与文旅、体育、养老等服务消费联动发展。文旅方面，围绕“来温州·享温暖”主线，融合多种业态，全年计划举办大型营业性演出不少于15场、餐饮促消费活动50场以上、各类促消费活动超400场。

来 源：温州日报

原标题： 温州服务业高质量发展系列报道之三：从“+服务”到“服务+”重塑产业生态

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com