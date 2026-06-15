巾帼匠心 技美家政 2026年市巾帼家政职业技能大赛举行
温州网讯 6月12日至13日，2026年温州市巾帼家政职业技能大赛圆满举行。本次大赛以“巾帼匠心 技美家政”为主题，经过严谨规范的理论笔试与激烈精彩的技能实操比拼，一批优秀巾帼家政能手脱颖而出。
本次大赛聚焦母婴护理核心赛道，吸引了来自全市从事母婴护理工作的家政从业人员踊跃参与。选手需事先在“温州家服云”平台建立信用档案，并满足从业年限、社保缴纳等条件，以确保参赛队伍的专业性和规范性。
比赛分为6月12日的理论知识机考与6月13日技能实操竞赛，全方位考核家政服务人员的专业素养与人文温度。尤其是在技能实操竞赛环节，为参赛选手设置了三大考核模块，包括：产妇护理，针对乳头内陷、平乳头等问题，考核护理人员帮助产妇顺利哺乳的实操与应对能力；新生儿护理，重点考查新生儿脐部的清洁、消毒、干燥等日常照料，以及对家长的相关指导能力；技能与理论指导，要求选手具备专业能力，能够对初、中级从业者开展工作技能要点和专业理论方面的指导。
专家评委从操作规范、技能熟练度、应急处理能力等多个维度进行综合评分，并对参赛选手进行了专业、细致、权威的点评，为参赛选手指明技能提升方向，也为温州家政行业高质量发展提出专业建议。
据了解，本次大赛由温州市妇女联合会、温州市人力资源和社会保障局、温州市总工会、共青团温州市委员会主办。赛事同期举办了温州市第三届家福市集，设置“妈妈的味道”、家政招聘、公益服务等专区，为供需双方搭建精准对接平台，让市民感受家政技能魅力与巾帼温暖力量。
来 源：温州日报
记者 夏婕妤 通讯员 薛泽轩 陈梦娴
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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