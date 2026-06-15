瑞安市委书记李剑锋调研青创客赋能乡村振兴工作：推动青年人才入乡创业与乡村振兴同频共振

瑞安发布 2026-06-15 08:56:00

要深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作和乡村振兴的重要指示精神，立足本土文化底蕴与生态资源禀赋，把青年人才作为乡村发展的核心引擎，推进农文旅一体化融合发展，让产业兴、人才旺、乡村美成为瑞安共同富裕的鲜明底色。

6月14日下午，瑞安市委书记李剑锋赴平阳坑镇专题调研青创客赋能乡村振兴工作。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作和乡村振兴的重要指示精神，立足本土文化底蕴与生态资源禀赋，把青年人才作为乡村发展的核心引擎，推进农文旅一体化融合发展，让产业兴、人才旺、乡村美成为瑞安共同富裕的鲜明底色。

李剑锋一行首先来到位于东源村的东梨民艺博物馆，详细了解国家级非遗蓝夹缬传承、研学文创产业发展情况。该馆集传统染织绣实物收藏展示、植物染工坊、研学培训及主题民宿为一体，年接待游客上万人次。李剑锋勉励该馆继续深挖非遗文化内核，持续做强研学、文创产业链条，把传统技艺转化为增收产业，以文化赋能壮大村集体经济，拓宽村民共富渠道。

在半山美学莳光馆，李剑锋实地察看高端花卉主题文旅项目建设运营情况，详细询问了项目投入产出、带动农户增收及后续发展规划。该项目流转土地83亩，规模化培育玫瑰、薰衣草等百余种花卉，除供游客观赏外，更被加工成香氛原料，开发出精油、香珠、香粉、压花片等系列产品，稳定供应至义乌市场，形成了“观赏+加工+销售”的全链条发展模式。李剑锋指出，要算好“生态账”和“富民账”，发挥花卉产业的多元价值，延伸产业链条，提升产品附加值，把“花海经济”打造成山区农户增收致富的全新增长极。

在塔石村，李剑锋先后走访花花青年公社、如花书吧·城堡咖啡，实地察看青年人才入乡集聚发展情况。作为瑞安市首个青年慈善组织，花花青年公社创新探索“慈善赋能+青年创业+乡村振兴”发展模式，常态化开展快乐养老等公益服务，年均落地各类活动120余场；如花书吧由废弃校舍改造成阅读空间与农产品展销窗口，这里既是公益沙龙主阵地，也为当地猪油渣、索面等农产品拓宽销路。李剑锋与青年人才亲切交流，勉励他们继续扎根基层、深耕乡村。他强调，乡村振兴关键在人，特别是青年人。要持续深化“青年入乡”行动，搭建青年人才干事创业的广阔平台，吸引更多年轻人带着新理念、新技术入乡创新创业。

李剑锋对平阳坑镇文旅共生、研学赋能的乡村振兴共富之路给予充分肯定。他强调，要始终坚持文化赋能乡村，盘活资源、做优业态、做强品牌，推动产业提质增效、群众增收致富。各级各部门要主动靠前服务，用心用情帮助青年创客解决发展中遇到的难题，让乡村振兴的共富成果更加厚实、更有温度。

瑞安市领导林邦虎陪同调研。

来 源：瑞安发布

原标题： 李剑锋调研青创客赋能乡村振兴工作：推动青年人才入乡创业与乡村振兴同频共振

记者：蔡佳佳/文 张欣/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com