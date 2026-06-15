鹿城区委书记张崇波督查民间划龙舟活动开展情况

鹿城发布 2026-06-15 09:09:00

6月14日，鹿城区委书记张崇波在督查民间划龙舟活动开展情况。

6月14日，鹿城区委书记张崇波在督查民间划龙舟活动开展情况时强调，要承古开今守护好“同舟共济、奋勇争先”的龙舟精神，更要以“绣花功夫”精雕细琢组织管理、服务保障各环节，让龙舟活动真正成为展示温州人精气神、凝聚乡情乡谊的文化盛宴，同时做好“龙舟+”文章，推动文化惠民、旅游引流、体育赋能深度融合，持续擦亮“看龙舟·到温州”的城市名片。

在上陡门浦公园，龙舟队伍竞渡正酣，两岸观赛市民的呐喊助威声此起彼伏。张崇波实地察看水域环境、观赛区域、安全设施配备及应急救援力量部署等情况，并指出，上陡门浦是鹿城民间龙舟活动的重要水域，周边居民密集、观赛热情高涨，要做到风险排查一处不漏、应急力量一呼即应、动态监管一贯到底，同时密切关注天气变化和水文情况，确保每一场竞渡都圆满、安全、精彩。

督查中，张崇波强调，要让龙舟竞渡在精准管控中尽显从容之美，完善水上水下、岸上岸下、人防技防相结合的安全管理体系，对重点时段、重点河段、重点环节实施清单化排查、闭环化整改，加强高温天气下医疗保障和防溺水应急演练。要让千年民俗在守正创新中绽放时代新风，深挖龙舟文化中“同舟共济、奋勇争先”的精神内核，与“敢为人先、特别能创业创新”的温州人精神相融共生，扩大宣传声量，倡导文明参与、理性观赛，让民间划龙舟回归团结拼搏、喜庆祥和的民俗本真，以文明新风尚彰显鹿城人文之美。要让体育运动在产城融合中澎湃发展动能，推动“体育+文化+旅游”深度融合，以活动引流、场景营造、品牌培育为抓手，带动周边餐饮、零售等业态协同升温，释放“龙舟经济”的综合带动效应，让市民游客在感受竞渡热情的同时，也能沉浸式体验温州的水乡韵味和市井烟火，形成“以文塑旅、以旅兴商、以商活城”的文旅新局面。

鹿城区领导陈久喜、叶恒坚一同督查。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波督查民间划龙舟活动开展情况

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com