温州晚报 2026-06-15 09:17:55

近日，我市正式上线“企业码+公证”应用场景，远在意大利的蔡先生通过“电子营业执照”企业码小程序，在线完成身份认证并调取电子营业执照、电子印章等，几分钟便完成了公证申请。

温州网讯 近日，我市正式上线“企业码+公证”应用场景，远在意大利的蔡先生通过“电子营业执照”企业码小程序，在线完成身份认证并调取电子营业执照、电子印章等，几分钟便完成了公证申请。“这样真的方便了不少。”蔡先生说。

传统模式下，企业办理公证往往要奔波多个部门、耗时数周，“人章分离”、异地办事难等痛点长期困扰广大经营主体。为此，我市在瑞安率先试点，联合地方司法部门将企业码与公证系统深度对接，把公证服务植入“企业码”应用生态，帮助企业实现“一键公证”。

在信息交互层面，我市推动公证业务系统与市场监管总局电子营业执照系统、地方“企业码”管理后台全面对接，建立统一的身份验证与数据共享通道。企业通过“企业码”授权后，公证系统可即时获取电子营业执照信息并自动填入表单，直接调取市场监管部门归集的章程、股东会决议等电子档案，大幅减少企业跑腿和材料提交。

在办理效率层面，企业进入“电子营业执照”微信小程序温州专区，选择“公证申请”即可“一码登录、一扫认证”，在线签署文件，办结后电子公证书自动推送至“企业码”平台。线上办理平均减少企业申报材料80%，办理时限由15至20个工作日压缩至最快1个工作日。

在安全保障层面，针对“人章分离”、异地授权难等问题，我市依托公证的法定证据效力，采用电子签名与电子公章双重认证机制，强化线上授权真实性核验，有效防范冒名代理、虚假签章等法律风险。

近年来，我市持续深化电子营业执照“企业码”改革，已实现“企业码”在政务、商务、公共服务等涉企高频事项领域的深度应用。此次“企业码+公证”应用场景的上线，填补了“企业码”在司法服务领域的空白。截至目前，全市已打造包括“企业码+公证”在内的41个应用场景，电子营业执照下载量达150万户，应用量达398万次。

来 源：温州晚报

原标题： 温州上线“企业码+公证”应用场景 企业公证办理最快一个工作日

记者 陈培培

本文转自：温州新闻网 66wz.com