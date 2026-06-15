一本书一座馆！冯骥才发布的这份文化档案，为瑞安木活字留下传世“家底”

潮新闻客户端 2026-06-15 09:24:24

“这是献给文化和自然遗产日的一份礼物。”近日，在天津大学冯骥才文学艺术研究院，天津大学冯骥才博物馆馆长冯骥才这样形容刚刚发布的《瑞安木活字印刷术文化档案》。

“这是献给文化和自然遗产日的一份礼物。”近日，在天津大学冯骥才文学艺术研究院，天津大学冯骥才博物馆馆长冯骥才这样形容刚刚发布的《瑞安木活字印刷术文化档案》。

传承千年技艺

瑞安木活字印刷术有了“传世家底”

在文化和自然遗产日前夕，历时多年田野调查编撰而成的《瑞安木活字印刷术文化档案》，在冯骥才博物馆举办的“非遗博物馆特性”学术研讨会上首发。近百位业内专家学者齐聚一堂，共探非遗当代传承发展之路。这份首发，让瑞安木活字印刷技艺这项穿越千年的古老技艺，终于有了一份真正“非遗学”意义上的文化档案。

开幕式现场。

冯骥才表示，这份历经田野抢救得来的厚重档案，连同馆内蓝印花布、木活字印刷等活态展陈，是献给文化和自然遗产日的特别礼物。“馆中馆”瑞安木活字印刷术非遗博物馆在冯骥才博物馆内同步揭牌投用，这座专题馆主打活态展示模式，把整套木活字工艺流程1:1还原搬进高校博物馆。

活动现场，瑞安木活字印刷国家级传承人王钏巧现场演示刻反字等核心工序，刀锋游走间，让到场学者直观感受到这项古老技艺的独特魅力。与此同时，瑞安市越剧团新编越剧《琵琶记·琵琶吟》也惊艳亮相，将“南戏故里”的文化底蕴融入高校非遗展演。来自温州的木活字技艺与南戏艺术同台绽放，借学术平台实现双双出圈。

瑞安市越剧团演员表演瑞安南戏选段。

据了解，《瑞安木活字印刷术文化档案》由冯骥才担任总主编、文化艺术出版社出版，瑞安市木活字印刷研究院院长吴小淮担任学术顾问并参与编写工作。

全书近30万字530余张图片，上卷系统梳理了中国活字印刷史、瑞安木活字印刷术的发展沿革及现状、核心工艺流程及技艺特色，以及王氏家族25代传承脉络。

下卷收录了10位国家级、省级、市级代表性传承人的口述史，揭深度挖掘了木活字印刷术存续的文化土壤。

不同于传统志书，这本书融合了民族志与民俗志的体例，开创性地构建出一种以非遗保护工作为核心的非遗志范式。

瑞安木活字印刷术非遗博物馆展示区。

二十年悉心守护

只为文化留根

《瑞安木活字印刷术文化档案》的顺利完成，离不开冯骥才的长期关注。这份档案的背后，是冯骥才对瑞安木活字长达二十年的深情守望。

早在2006年，他就在学院博物馆内设立了“木活字印刷室‘播文堂’”。2023年，瑞安木活字印刷术入选天津大学首批非遗学田野教学基地，同年6月，田野教学基地办公室落地瑞安文联。

为给瑞安木活字印刷术建立系统化、科学化的非遗档案，天津大学冯骥才研究院的师生多次奔赴瑞安及周边地区开展田野调查，来到平阳坑镇、曹村镇、马屿镇等与木活字相关的乡镇以及东源村、曹西村等重点村落，访遍瑞安市非遗保护中心、瑞安市图书馆、瑞安市博物馆等，查阅大量文献资料。

瑞安木活字印刷国家级传承人王钏巧现场演示核心工序，再现传统活字印刷工艺。

“‘没有档案’是民间文化的历史特征之一，但现在，非遗必须有档案。档案是非遗的文化见证和传承依据。”冯骥才表示，《瑞安木活字印刷术文化档案》是第一次在“非遗学”的视野下立档，更强调档案的整体性、严谨性与科学性，更与非遗博物馆的建设深度绑定。他期待，文化档案和非遗博物馆能帮助瑞安木活字印刷术摘掉“濒危”的帽子。更呼吁为每一项重要的文化遗产都留下这样一份专业的文化档案。

如果说纸质档案是静态记录，那么非遗博物馆就是用展陈语言建立的立体档案。研讨会上，数十位专家学者呼吁建立传承人驻馆机制，常态化开展技艺演示、师徒传习、民俗体验，同步完善田野口述、影像资料的系统建档；推动将馆藏资源转化为通识课程、研学项目，让青少年可体验、可参与，让非遗融入大众生活。

“非遗博物馆不仅是收藏保护的殿堂，更是培养人才的课堂。我们要把博物馆和田野大地融为一体，给非遗整理好‘家底’，把文化根脉保护好！”多位专家学者表示。

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21世纪初，人们意外地发现，在浙江瑞安地区仍有几十位谱师在坚守着木活字印刷这一古老职业。他们严格遵循古法，不但完整留存老宋体反字雕刻、捡字口诀、排版印刷等传统技艺，更延续了自古以来“父子相承、师徒相授”的传承体系。

这一发现意义非凡，它填补了活字印刷术活态传承的空白。作为木活字印刷术存续的实物证据，其工艺流程与工具为研究中国古代印刷术提供了活态标本，有力地回应了国际学界对中国印刷史源流的争议，堪称世界“印刷术的活化石”。

图源 瑞安发布

2008年，瑞安木活字印刷术入选国家级非物质文化遗产名录。2010年，它又被联合国教科文组织列入急需保护的非物质文化遗产名录，这标志着国际社会对其价值的认可，同时也反映出对其“濒危”状况的担忧。因此，为瑞安木活字印刷术建立系统化的非遗档案，既是学术之责任，更是文化之使命。

2023年，在冯骥才先生的带领下，天津大学冯骥才文学艺术研究院与瑞安市文联共同成立了“瑞安木活字印刷田野教学基地”。依托该基地，学院组织师生开展了长期的非遗学田野调查工作，行程6万余千米，以极大的热忱往返于浙江瑞安、福建泉州和四堡等地，进行了针对瑞安木活字印刷术的深入调查，为之建立起系统化的、科学的非遗档案，将这项宝贵的人类文化遗产完整地记录下来。

瑞安木活字印刷术非遗博物馆展示区。

作为一部非遗学档案，本书融合了传统志书、民族志与民俗志的体例与特点，构建出一种以非遗保护工作为核心的非遗志范式。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 一本书一座馆！冯骥才发布的这份文化档案，为瑞安木活字留下传世“家底”

本文转自：温州新闻网 66wz.com