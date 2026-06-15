援藏医生陈程伟：在4500米高原上，他吸着氧气完成手术
学习强国温州学习平台 2026-06-15 10:04:55
手术台前突然缺氧、双手发麻——这是瑞安市人民医院援藏医生陈程伟在那曲遇到的真实一幕。他没有停下，插上氧气管，坚持做完了手术。
手术台前突然缺氧、双手发麻——这是瑞安市人民医院援藏医生陈程伟在那曲遇到的真实一幕。他没有停下，插上氧气管，坚持做完了手术。
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原标题： 援藏医生陈程伟：在4500米高原上，他吸着氧气完成手术
作者：吴佳妍
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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