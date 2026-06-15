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村里来了“国际划手”！加纳小伙连续三年赴约瑞安龙舟

学习强国温州学习平台 2026-06-15 10:04:56
近日，在温州瑞安的龙舟队伍中，一名身穿白色队服、满头黄发、黝黑肤色的外籍年轻人格外显眼。他就是来自加纳的Gideon，已连续三年跟着瑞安莘塍街道中村的龙舟队参加竞渡活动，村民们都亲切地唤他“Gee”。

　　近日，在温州瑞安的龙舟队伍中，一名身穿白色队服、满头黄发、黝黑肤色的外籍年轻人格外显眼。他就是来自加纳的Gideon，已连续三年跟着瑞安莘塍街道中村的龙舟队参加竞渡活动，村民们都亲切地唤他“Gee”。

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原标题： 村里来了“国际划手”！加纳小伙连续三年赴约瑞安龙舟

作者：贾洁楠 张森

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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