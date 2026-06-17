学习强国温州学习平台 2026-06-17 11:09:18

夏天一到，夜宵摊上小龙虾搭配冰啤酒，成了不少人的消暑选择。但这种搭配，极易诱发急性胰腺炎。很多人发病，就是因为暴饮暴食，一次性吃太多重油重辣的小龙虾、喝大量冰啤酒给胰腺带来巨大负担，最终诱发急症。

夏天一到，夜宵摊上小龙虾搭配冰啤酒，成了不少人的消暑选择。但这种搭配，极易诱发急性胰腺炎。很多人发病，就是因为暴饮暴食，一次性吃太多重油重辣的小龙虾、喝大量冰啤酒给胰腺带来巨大负担，最终诱发急症。

千万别把急性胰腺炎当成普通胃疼一味强忍。这是一种非常凶险的急症，严重时死亡率很高，一旦发病，一定要立刻就医！

什么是急性胰腺炎？

胰腺是我们身体里分泌消化液、帮助消化食物的器官。

正常情况下，消化液会进入肠道消化食物。可一旦胰腺负担过重，消化液没法正常排出，就会在胰腺里“乱消化”，自己消化自己的胰腺组织，导致胰腺发炎、水肿，甚至坏死，这就是急性胰腺炎。

这些人，最容易得胰腺炎！

1.爱吃夜宵、暴饮暴食的人：顿顿小龙虾、烧烤、重油重辣食物，胰腺超负荷工作。

2.常喝酒、爱喝冰啤酒的人：酒精直接刺激胰腺，冰饮+高脂食物双重伤害。

3.有胆结石、胆囊炎的人：结石容易堵住胰腺管道，是胰腺炎的主要诱因。

4.高血脂、肥胖人群：血脂过高、内脏脂肪多，胰腺负担本身就很重。

5.熬夜、作息不规律的人：打乱身体代谢，发病风险直接翻倍。

6.有胰腺炎病史、孕妇、糖尿病人群：身体代谢偏弱，稍不注意就容易复发/发病。

出现这些症状，马上就医！

1.突然肚子疼，半小时就疼到受不了，疼感持续一天多不缓解。

2.肚子以上、左上腹位置剧痛，还会牵连后背、腰部疼。

3.疼的时候弯腰、前倾身子能稍微缓解一点。

4.同时伴随恶心、呕吐、发烧、肚子胀。

一旦出现以上情况，别喝水、别吃东西，立刻去医院急诊！

做好这几点，远离胰腺炎

1.管住嘴：少食多餐，每餐吃七分饱；远离油炸、辛辣、油腻食物，少喝浓茶、咖啡。

2.戒掉坏习惯：一定要戒烟戒酒，这是预防的关键。

3.针对性治疗：胆结石、高血脂引发的胰腺炎，要听医生的话，按时吃药、治疗原发病，不能擅自停药。

4.警惕复发：再次出现上腹持续疼痛、呕吐发烧，第一时间去医院。

温馨提示

夏日消暑解馋，一定要量力而行、清淡饮食，切莫贪一时口快，损伤自身健康。

身体无小事，早预防、早发现、早治疗，才能远离疾病困扰。愿大家都能健康度夏，安心享受美食！

来 源：学习强国温州学习平台

原标题： 健康知识·小龙虾+冰啤酒，小心惹上致命急症！

作者：孔钰利

本文转自：温州新闻网 66wz.com