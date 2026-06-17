健康知识·小龙虾+冰啤酒，小心惹上致命急症！
夏天一到，夜宵摊上小龙虾搭配冰啤酒，成了不少人的消暑选择。但这种搭配，极易诱发急性胰腺炎。很多人发病，就是因为暴饮暴食，一次性吃太多重油重辣的小龙虾、喝大量冰啤酒给胰腺带来巨大负担，最终诱发急症。
千万别把急性胰腺炎当成普通胃疼一味强忍。这是一种非常凶险的急症，严重时死亡率很高，一旦发病，一定要立刻就医！
什么是急性胰腺炎？
胰腺是我们身体里分泌消化液、帮助消化食物的器官。
正常情况下，消化液会进入肠道消化食物。可一旦胰腺负担过重，消化液没法正常排出，就会在胰腺里“乱消化”，自己消化自己的胰腺组织，导致胰腺发炎、水肿，甚至坏死，这就是急性胰腺炎。
这些人，最容易得胰腺炎！
1.爱吃夜宵、暴饮暴食的人：顿顿小龙虾、烧烤、重油重辣食物，胰腺超负荷工作。
2.常喝酒、爱喝冰啤酒的人：酒精直接刺激胰腺，冰饮+高脂食物双重伤害。
3.有胆结石、胆囊炎的人：结石容易堵住胰腺管道，是胰腺炎的主要诱因。
4.高血脂、肥胖人群：血脂过高、内脏脂肪多，胰腺负担本身就很重。
5.熬夜、作息不规律的人：打乱身体代谢，发病风险直接翻倍。
6.有胰腺炎病史、孕妇、糖尿病人群：身体代谢偏弱，稍不注意就容易复发/发病。
出现这些症状，马上就医！
1.突然肚子疼，半小时就疼到受不了，疼感持续一天多不缓解。
2.肚子以上、左上腹位置剧痛，还会牵连后背、腰部疼。
3.疼的时候弯腰、前倾身子能稍微缓解一点。
4.同时伴随恶心、呕吐、发烧、肚子胀。
一旦出现以上情况，别喝水、别吃东西，立刻去医院急诊！
做好这几点，远离胰腺炎
1.管住嘴：少食多餐，每餐吃七分饱；远离油炸、辛辣、油腻食物，少喝浓茶、咖啡。
2.戒掉坏习惯：一定要戒烟戒酒，这是预防的关键。
3.针对性治疗：胆结石、高血脂引发的胰腺炎，要听医生的话，按时吃药、治疗原发病，不能擅自停药。
4.警惕复发：再次出现上腹持续疼痛、呕吐发烧，第一时间去医院。
温馨提示
夏日消暑解馋，一定要量力而行、清淡饮食，切莫贪一时口快，损伤自身健康。
身体无小事，早预防、早发现、早治疗，才能远离疾病困扰。愿大家都能健康度夏，安心享受美食！
来 源：学习强国温州学习平台
作者：孔钰利
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
浙闽开展首次跨省船舶溢油应急联合演习社会06-17
-
5月温州CPI出炉！猪肉降价近一成，黄金、机票大幅涨价社会06-17
-
温州启动电动自行车交通安全专项治理，为期一年社会06-17
-
合力守护楠溪江“游泳季” 8200件救生装备投用防溺水社会06-17
-
阿婆预存500元后家里仍被停水！“交邮服务站”忘交代收水电费？社会06-17
-
乐清253名镇街干部变身“驻小区干部”社会06-17
-
瓯海为“一人公司”兜底社会06-17
-
瑞安四大历史文化街区保护规划获批社会06-17
-
杨梅采摘季注意安全，一女子摘杨梅跌落被困山间社会06-17
-
苍南吴前体育馆预计9月完工投用社会06-17