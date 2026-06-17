新华网 2026-06-17 11:15:37

美国和伊朗签订协议并承诺重新开放霍尔木兹海峡后，大部分商船的船东会先观望数周，等确认协议落实后才会放心启航。

日本海运企业商船三井株式会社社长在英国媒体《金融时报》16日刊出的一份报道中说，美国和伊朗签订协议并承诺重新开放霍尔木兹海峡后，大部分商船的船东会先观望数周，等确认协议落实后才会放心启航。

商船三井社长田村城太郎接受《金融时报》采访时说，霍尔木兹海峡通航不会一蹴而就，大部分船东会持谨慎观望态度，只有在看到美伊协议“落到实处、转化为海峡内的真实场景”后，他们才有信心让船穿越海峡。

这是5月29日在阿曼北部小镇海塞卜拍摄的滞留在霍尔木兹海峡水域的商船（手机照片）。新华社记者温新年摄

田村说：“根据过去几个月的经验，我认为合理估计是，即使不是一个月，至少也需要数周，（商船）才会恢复航行。”

《金融时报》报道说，田村接受采访是在美伊宣布达成谅解备忘录之前。在美伊达成备忘录后，他仍坚持上述看法。

商船三井是日本三大海运公司之一，运营900多艘大型商船，包括油轮和液化天然气船。

市场人士认为，美伊双方所称的霍尔木兹海峡恢复开放只能算作“技术性开放”，市场期待的真正开放是“商业性开放”。标普全球能源公司航运与金属部门负责人拉胡尔·卡普尔说，“商业性开放”依赖安全保障、保险成本回落与市场信心重建。

《劳埃德船舶日报》总编辑、资深分析师理查德·米德说，即使在传统航道恢复等理想情况下，消除霍尔木兹海峡危机对航运业的影响也需要数周甚至数月时间。

来 源：新华网

原标题： 船企预计霍尔木兹海峡航运恢复正常仍需数周

记者 王宏彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com