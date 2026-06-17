新华网 2026-06-17 11:33:36

卡塔尔打算在霍尔木兹海峡重开后快速恢复液化天然气生产，在两个月内恢复至伊朗战事前产能的八成。

据美国媒体16日报道，卡塔尔打算在霍尔木兹海峡重开后快速恢复液化天然气生产，在两个月内恢复至伊朗战事前产能的八成。

彭博新闻社援引知情人士的话报道，经营卡塔尔最大液化天然气设施的卡塔尔能源公司已告知其客户，预计将在霍尔木兹海峡重开后一个月内把产能恢复至战前的五成，两个月内提升至八成。

这是2025年11月3日拍摄的卡塔尔首都多哈城市景色。新华社记者沙达提摄

美国和以色列2月底对伊朗发动军事打击以来，全球能源运输大动脉霍尔木兹海峡基本陷入封锁状态，包括卡塔尔在内的海湾国家能源出口受到严重影响。卡塔尔的拉斯拉凡工业城在战事中遇袭受损。据卡塔尔半岛电视台报道，这座工业城是全球最大的液化天然气生产设施所在地。按照卡塔尔方面的说法，修复受损生产设施需要3至5年。

卡塔尔与伊朗共享迄今发现的世界最大天然气田“南帕尔斯—北部穹顶油气田”，是全球第二大液化天然气出口国，仅次于美国。

卡塔尔外交部15日对美国和伊朗达成谅解备忘录表示欢迎，呼吁霍尔木兹海峡早日恢复通航。

来 源：新华网

原标题： 卡塔尔拟在霍尔木兹海峡重开后快速恢复天然气生产

记者 王宏彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com