新华网 2026-06-17 11:29:29

目前中国汽车已不仅出口单车，而且“全链条”融入当地经济社会发展，以安全、高效、环保、智能增加了出行方便，拉动了就业和经济增长，从而受到用户欢迎。

这是无人机在墨西哥首都墨西哥城附近的一处高架无轨电车终点站拍摄的中国新能源公交车。新华社记者 李梦馨 摄

墨西哥城，世界杯接送球迷的公交车是“宇通”牌，这是一家位于河南的大客车生产企业的作品。

世界杯官方组建的800辆新能源接驳车，有95%是中国品牌，其中宇通占了85%。这是中国出口汽车在世界市场受到欢迎的一个缩影。

目前中国汽车已不仅出口单车，而且“全链条”融入当地经济社会发展，以安全、高效、环保、智能增加了出行方便，拉动了就业和经济增长，从而受到用户欢迎。

中国汽车工业协会发布的数据显示，今年5月，中国汽车出口延续快速增长态势。汽车出口量为93万辆，同比增长68.7%，已连续两个月出口量保持在90万辆以上水平。

这些车里许多是新能源车。中国已是世界最大新能源车出口国。截至2026年5月，中国新能源汽车今年累计出口183.3万辆，同比增长1.1倍。这呼应了世界对生态环保的迫切要求。

工人在位于西安的陕西汽车控股集团有限公司重卡总装线上作业。新华社记者 张博文 摄

位于西安的老牌车企陕西汽车控股集团有限公司（陕汽集团）不仅出口燃油重卡，也提速了“绿色出海”，新能源车型出口至英国、荷兰、澳大利亚等发达国家及“一带一路”共建国家。

比如，2025年氢燃料电池重卡登陆澳大利亚，纯电压缩式垃圾车中标乌兹别克斯坦项目。

增加新能源车份额是中国汽车“全链条”出海的一个部分。除了“卖产品”，陕汽集团还在海外布局了更多元的产业生态，以更好为当地客户服务。这方面包括在17个“一带一路”共建国家建成本地化工厂，招收大量当地工人从事汽车组装和营销。

陕汽进出口市场部部长郑辉说：“陕汽在70多个国家和地区派驻了工作人员，深度融入当地经济社会发展，为当地的生产建设和便利出行提供综合解决方案。”

从长城汽车巴西工厂竣工投产，到比亚迪宣布在马来西亚建设整车组装工厂，再到上汽通用五菱全球第300万辆新能源车在印尼工厂下线……越来越多中国车企把工厂建到全球各国“家门口”，直接拉动着所在国经济发展。

吉利是中国出口汽车最多的企业之一。它在美国、英国、瑞典等国均建有世界一流的现代化整车和动力总成制造工厂、拥有各类销售网点超过4000家。

在马来西亚，吉利入股马来西亚民族品牌宝腾，助其扭亏为盈，实现品牌复兴。它还参与共建马来西亚丹戎马林汽车高科技谷，助力打造东盟汽车产业中心。

在法国巴黎，人们参观吉利E5电动汽车。新华社记者 邬惠我 摄

在几内亚，陕汽集团支持了马西铁路的建设。这是“一带一路”标志性合作项目，不仅将几内亚的高品质铁矿接入国际市场，更将带动当地的就业和经济发展。

“针对几内亚热带季风气候和矿区恶劣路况，陕汽集团定制开发了F3000超级版自卸车，对底盘防护、离地间隙和密封性能等方面进行全方位升级，适配当地复杂工况。我们还派遣了10余名服务工程师24小时驻点服务，保障项目的顺利推进。”郑辉说。

陕汽这个项目为当地创造了数百个直接就业岗位，间接带动了上下游产业数千人就业；通过系统化培训，培养了一批本地的技术工人和服务骨干。

较高智能化水平也是中国汽车赢得口碑的一个原因。中国车企在操作系统方面也正在形成自己的标准。

“我们积极牵引产业生态标准构建，企业自主打造的汽车操作系统已在全球范围内实现大规模量产应用，与超过150家国内外生态伙伴建立了深度合作关系。”东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司副总裁孙键说。

东软睿驰正积极牵头国内外标准体系建设，助力中国标准与国际标准接轨，深化产业链生态协同创新。

“中国汽车产业已不仅是全球制造的重要力量，更是未来全球汽车合作格局重塑的重要推动者。”中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟说。

来 源：新华网

原标题： 中国车企“全链条”出海受到世界市场欢迎

本文转自：温州新闻网 66wz.com