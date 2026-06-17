新华网 2026-06-17 11:33:30

6月16日，数字人民币跨境服务迎来最新进展：首批26家金融机构签约接入数字人民币国际运营中心。

6月16日，数字人民币跨境服务迎来最新进展：首批26家金融机构签约接入数字人民币国际运营中心。

依托“数币达”跨境结算综合服务平台（CBETS），数字人民币正在打造更加安全、高效、便捷的跨境支付新体验，助力跨境贸易便利化与金融高水平对外开放。

近年来，全球传统跨境支付体系普遍存在效率偏低、成本较高、覆盖面有限等短板，制约着国际货币资金高效流转。随着新兴技术加速应用于跨境支付领域，法定数字货币为行业转型升级、破除发展瓶颈提供了新思路。

这是2026中国国际金融展上的数字人民币展台。新华社记者桑彤 摄

2025年6月，中国人民银行行长潘功胜宣布在上海设立数字人民币国际运营中心，服务跨境和离岸体系建设。同年9月，该中心正式运营，上线跨境数字支付、区块链服务、数字资产三大业务平台。

今年以来，数字人民币国际运营中心进一步整合升级功能，将原有三大平台迭代升级为“数币达”跨境结算综合服务平台，境外参与者可通过香港接入点一点接入，便捷开通多项业务，数字人民币跨境基础设施服务能力迈上新台阶。

一键支付，资金瞬间跨越两地。今年4月，南方电网依托“数币达”平台，以数字人民币成功收取老挝跨境售电款项。该笔业务采用跨境双边模式，省去中间代理行环节，将结算周期从传统的3个工作日大幅压缩至5小时以内。

中国人民银行数字货币研究所副所长吕远介绍，CBETS既支持与各货币当局支付系统、法定数字货币系统的跨境互联互通，也支持金融机构直接接入。

此次首批26家签约接入的参与者类型多元且覆盖面广：既有渣打中国等外资在华法人银行，也包含多家中资银行在泰国、新加坡、老挝、卡塔尔等地的境外分支机构；既有工、农、中、建、交等国有大行积极布局，也吸引兴业、中信、浦发等股份制商业银行纷纷参与。

数字人民币国际运营中心“数币达”平台（CBETS）首批直接参与者签约仪式在2026中国国际金融展上举行。新华社记者桑彤 摄

多方主体携手并进，正推动平台的技术优势与服务价值，加速转化为赋能实体经济的强劲动能。

一点接入，缩短链条压降成本——

在传统模式下，一笔跨境资金往往要在3至5家中间银行辗转，经历繁琐的报文核验、合规审查等流程。

“CBETS借助统一的数字人民币跨境转接网关，支持境内外参与者和货币当局一点接入，省去多头对接带来的重复建设成本。”交通银行运营与渠道管理部高级经理高峰说。

据介绍，通过与场景应用平台跨链协同，数字人民币正推动贸易单据流、金融信息流、资金流三流合一，利用区块链不可篡改、信息透明的特性，显著提升监管穿透力。

信息可溯，提升跨境业务处理效率——

传统跨境支付存在信息割裂、透明度不足等短板，“数币达”平台正在努力破解这些问题。

以跨境电商收款为例，传统模式下资金线上流转，但发票、业务凭证等资料仍依靠线下传递，信息流与资金流相互脱节。

“数币达”平台推出跨境电商收款服务，打通两类信息传输，实现跨境交易信息与资金信息深度融合，实现全流程信息可溯。

工商银行浙江省分行副行长王志敏介绍，通过“数币达”平台，义乌商户已实现老挝客户的跨境电商贸易款项快速回款。“数币达”平台为支付机构提供了更高效、更可视化的结算新路径，助力跨境贸易数字化转型。

智能履约，提升自动化支付体验——

“依托智能合约功能，交易双方可约定好条件，实现复杂场景下实现自动支付，让跨境贸易结算更加智能、省心。”数字人民币运营管理中心工作人员介绍。

针对跨境贸易往来中的实际需求，“数币达”平台推出智能企业订单支付业务。贸易企业可通过商业银行传输标准化贸易订单信息，便利贸易双方企业线上确认，自动触发支付流程，有效解决银企多方对接繁琐、互通成本偏高的问题。

来 源：新华网

原标题： 接入首批金融机构 数字人民币跨境服务新进展

记者：吴雨、桑彤

本文转自：温州新闻网 66wz.com