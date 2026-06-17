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S1线、S2线运营时间有调整！

温州铁投 2026-06-17 15:57:16
6月19日至21日为端午假期，为进一步提升市民出行体验，温州轨道交通结合客流特征，优化S1线、S2线高峰期行车间隔。

　　6月19日至21日为端午假期，为进一步提升市民出行体验，温州轨道交通结合客流特征，优化S1线、S2线高峰期行车间隔，具体调整安排如下：

　　端午期间，行车间隔调整如下

　　首末班车时间不变，具体如下

　　S1线

　　S2线

　　温馨提示

　　6月18日，部分列车的到站时间略有调整，市民乘坐轨道交通时，可在“温州轨道”APP、“温州轨道”支付宝小程序、“温州轨道交通”微信小程序提前查询列车到站信息，合理规划出行行程。

　　节假日期间，温州轨道交通将根据客流情况适时调整行车间隔。

　　节假日期间可能会出现拥挤现象，请注意保管好自己的随身物品。

　　计划乘坐末班车的乘客请提前10分钟检票进站，以免耽误行程。

　　需换乘的乘客请提前规划好行程，避免因错过末班车导致无法换乘。

　　如您有其他需要，可联系车站工作人员或拨打温州轨道交通服务热线0577-96600/96222。

来　源：温州铁投

原标题： S1线、S2线运营时间有调整！

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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