温州铁投 2026-06-17 15:57:16

6月19日至21日为端午假期，为进一步提升市民出行体验，温州轨道交通结合客流特征，优化S1线、S2线高峰期行车间隔。

6月19日至21日为端午假期，为进一步提升市民出行体验，温州轨道交通结合客流特征，优化S1线、S2线高峰期行车间隔，具体调整安排如下：

端午期间，行车间隔调整如下

首末班车时间不变，具体如下

S1线

S2线

温馨提示

6月18日，部分列车的到站时间略有调整，市民乘坐轨道交通时，可在“温州轨道”APP、“温州轨道”支付宝小程序、“温州轨道交通”微信小程序提前查询列车到站信息，合理规划出行行程。

节假日期间，温州轨道交通将根据客流情况适时调整行车间隔。

节假日期间可能会出现拥挤现象，请注意保管好自己的随身物品。

计划乘坐末班车的乘客请提前10分钟检票进站，以免耽误行程。

需换乘的乘客请提前规划好行程，避免因错过末班车导致无法换乘。

如您有其他需要，可联系车站工作人员或拨打温州轨道交通服务热线0577-96600/96222。

来 源：温州铁投

原标题： S1线、S2线运营时间有调整！

本文转自：温州新闻网 66wz.com