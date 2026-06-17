AI赋能理论宣讲！2026年温州市AI微党课大赛决赛结果出炉
温州网讯 AI赋能，党课新声。6月17日，2026年温州市AI微党课大赛决赛成功举行。经过现场激烈角逐，20件作品脱颖而出。
据赛事主办方介绍，大赛自3月启动以来，面向全市机关、企事业单位、高校等广泛征集作品，累计收到70余家单位报送的246件作品，基层一线作品占比超四成。相较于传统党课赛事，本次大赛的核心亮点在于以AI技术为党课创作深度赋能，通过AI数字人、智能动画等数字化工具，有效降低党课制作的技术门槛。
经评审，《浙江“橘”势》摘得特等奖，《信仰如炬：平民律师戴树棠的赤胆丹心》等3部作品荣获一等奖，《山海传承》等7部作品获二等奖，《红色基因里的初心答案》等9部作品获三等奖，作品《点亮“正确政绩观”这盏灯》获评最佳技术奖。
特等奖作品《浙江“橘”势》以温州瓯柑为叙事主线，深挖“四千精神”，讲述瓯柑产业依托政策扶持、科技赋能、法治保障破局重生，变成富民金果的故事，阐释浙江人“能吃苦、懂坚守、敢创新”的精神；作品《一条鱼“游”过山与海》聚焦南麂岛大黄鱼养殖三代从业者的发展变迁，生动展现生态文明建设助力海岛绿色富民的实践成果；作品《凡人微光·大爱之城》以“兰小草”匿名行善的动人故事为载体，讲述温州以凡人善举厚植城市文明根基；作品《信仰如炬：平民律师戴树棠的赤胆丹心》聚焦作者太姥爷、平民律师戴树棠的革命往事，深刻诠释革命先辈矢志不渝的信仰与初心坚守。
温州市委党校副校长武久立表示，本次参赛作品牢牢把握寻迹溯源学思想核心要求，生动诠释人民创造历史的唯物史观，深度挖掘传承敢为人先、务实守信的温州人精神，是基层党性教育走深走实的直观体现。红旗出版社社长、总编辑蔡李章认为，温州立足“AI示范应用第一城”定位，率先开展AI融合微党课赛事，在党建数字化领域先行先试，彰显了地方敢闯敢试、实干创新的发展特质，相关探索具备可复制、可推广的参考意义。
下一步，部分获奖作品将在“学习强国”温州学习平台、温州新闻网等官方平台进行展播，并纳入市级党员教育资源库，面向全市各级党组织开放使用，持续推动人工智能与党员教育深度融合，打造常态化、轻量化、数字化红色宣讲阵地。
本次活动由温州市委宣传部、温州市委党校、温州市新闻传媒中心联合主办。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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