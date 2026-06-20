潮新闻 2026-06-20 09:49:20

6月17日是全国低碳日，温州市生态环境局永嘉分局联合永嘉县绿色环保志愿者协会组织人大代表、志愿者代表、政协委员，走进永嘉绿色动力再生能源有限公司探秘垃圾焚烧发电全过程，引导大家培养绿色低碳的环保生活习惯。

受访者供图

6月17日是全国低碳日，温州市生态环境局永嘉分局联合永嘉县绿色环保志愿者协会组织人大代表、志愿者代表、政协委员，走进永嘉绿色动力再生能源有限公司探秘垃圾焚烧发电全过程，引导大家培养绿色低碳的环保生活习惯。

上午9时许，当“两代表一委员”步入垃圾焚烧发电厂的大门时，厂区内听不到嘈杂的机器轰鸣，也闻不到预想中的异味，青石板铺就的园区小径、修剪整齐的草坪和错落有致的乔木，让人仿佛置身园林景区。蜿蜒小径与静谧水景共同构成了一座“花园式工厂”。这里不仅是处理城市生活垃圾的重要设施，更逐步发展成为集环保教育、科普宣传、工业旅游等功能于一体的“透明工厂”与“绿色地标”。园区先后荣获“浙江省生态文明教育基地”“国家级环保设施开放单位”等国家及省部级荣誉，成为永嘉县推动“无废城市”建设的重要一环。

随后，在讲解员的带领下，大家先来到生态文明科普展示馆参观。展厅内运用了AR互动科技，从声、视、触三个维度展现环境保护主题的文化内涵，更好地向孩大家传达了环保理念。厅内同时摆放有利用废旧物品制作成的各种变废为宝艺术品，还设有垃圾分类墙、垃圾分类宣传屏及垃圾分类环保小游戏，大家通过互动，在感同身受的同时更具趣味性地学习到了相应的环保知识。

随后，参观者可在专业讲解员带领下，透过安全通道或中央控制室大屏，直观看到垃圾从进场、发酵、抓取入炉到燃烧的全过程。通过讲解员的介绍，让大家了解到生活垃圾是由县环卫处的垃圾运输车经汽车衡计量后送入垃圾仓，再经过抓斗式起重机及给料装置送入炉膛焚烧，焚烧产生的热能通过汽轮发电机组转化为电能送到千家万户。通过现场参观，使大家对垃圾焚烧有了更进一步的了解，引导大家转变消费观念，减少垃圾制造，培养绿色低碳的环保生活习惯。

“该公司每年处理生活垃圾约42万吨，通过焚烧发电，可提供绿色电力约1.8亿度，满足数万户家庭一年的用电需求，这相当于每年节约标准煤17.94万吨，年减排二氧化碳约2212.2万吨，为绿色低碳发展提供了实实在在的支持。” 讲解员说。在中央控制室，巨大的电子屏上实时显示着各项烟气排放数据。“这些指标优于国家标准，所有数据均实时上传至省生态环境厅监管平台，完全公开透明。”讲解员补充说，“垃圾在850℃以上的高温中焚烧，配合多重净化工艺，能彻底分解二噁英等有害物质。”同时，焚烧产生的炉渣可用于制砖，废水经净化后循环利用，余热还为周边居民供暖，真正实现了垃圾的“吃干榨尽”。

‌县政协委员戴国群在参观垃圾焚烧发电的全过程后连连赞叹说：“原来垃圾焚烧还能用来制作环保砖头、发电等，让我大开眼界，另外垃圾焚烧发电厂并不像我想象的那样脏乱差，整个厂区干净整洁，没有异味。环保设施向公众开放这样的体验活动很有意义”。

来 源：潮新闻

原标题： 探秘“花园式”垃圾发电厂 永嘉开展全国低碳日主题观摩活动

通讯员 潘智化

本文转自：温州新闻网 66wz.com