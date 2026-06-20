平阳县委书记孟晓斌督查假日期间安全生产和市场保供等工作

平阳发布 2026-06-20 11:40:00

6月19日，平阳县委书记孟晓斌前往鳌江、麻步、萧江等地，督查假日期间安全生产和市场保供等工作。

6月19日，平阳县委书记孟晓斌前往鳌江、麻步、萧江等地，督查假日期间安全生产和市场保供等工作。他强调，深入贯彻习近平总书记关于安全生产、保障和改善民生的重要论述，牢固树立“群众过节、干部过关”意识，以更高标准、更严要求、更实举措抓好节日期间各项工作，全力保障社会大局和谐稳定。

孟晓斌首先来到鳌江三中中考考点，实地察看校园安全保障和校门口道路积水应急预案准备情况。他指出，中考关系千家万户，各相关部门要通力协作，全面完善交通疏导、噪音管控、极端天气应对等应急预案，用心用情为广大考生营造安全、舒适的考试环境。

在鳌江雁南菜市场，孟晓斌详细了解节日期间市场保供和生鲜食品快速检测、食品安全保障流程等情况。他强调，“菜篮子”事关民生福祉，相关部门要切实加强市场监测和货源组织，严把食品安全质量关，守护好群众“舌尖上的安全”。

在麻步镇江西垟四期工程项目现场，孟晓斌深入了解项目规划设计和工程进展等情况。他要求，要倒排工期、挂图作战、压茬推进，严格落实安全生产责任制，统筹做好要素协调，确保项目早日建成投用。

孟晓斌还来到萧江镇华山村，详细了解业态布局、文旅融合等情况，叮嘱相关负责人要抓住节日消费旺季，丰富文旅产品供给，落实好安全管理措施，做好人流疏导和消防安全检查，确保文旅市场安全有序。

督查中，孟晓斌强调，各地各部门要压实工作责任，严格落实值班值守制度，完善各类应急预案，确保突发情况及时有效应对，全力维护社会大局和谐稳定。要守牢安全底线，聚焦建筑施工、消防安全、食品安全、道路交通等重点领域，持续开展风险隐患排查整治，坚决防范遏制各类事故发生。要强化民生保障，加强市场监测预警，确保生活必需品供应充足、价格稳定，做好食品安全全链条监管，让全县人民在平安祥和中过节。

平阳县领导洪志亮、华怀健参加调研。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌督查假日期间安全生产和市场保供等工作

记者：徐远虑/文 鲍思冲/摄

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