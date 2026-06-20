瓯海区委书记刘云峰“四不两直”开展安全生产检查

瓯海发布 2026-06-20 11:56:00

端午假期第一天，6月19日，瓯海区委书记刘云峰以“四不两直”方式，深入辖区重点场所、重点项目现场，开展安全生产检查，以严督实查筑牢辖区安全稳定屏障。

端午假期第一天，6月19日，瓯海区委书记刘云峰以“四不两直”方式，深入辖区重点场所、重点项目现场，开展安全生产检查，以严督实查筑牢辖区安全稳定屏障。

当天上午，刘云峰一行先后前往瓯海时尚智造小镇、浙南汽车未来港，直奔现场、直击问题，细致检查安全生产各项工作落地落实。时尚智造小镇涵盖生产制造、文旅配套、楼宇办公、在建产业项目等多元场所，刘云峰深入小镇客厅、瓯海国际会展中心、科兴大楼等地，实地查看公共区域消防安全设施配置、消防通道畅通、日常安全巡查等情况。他叮嘱各经营主体要严格落实安全生产主体责任，健全日常安全管理制度，加强员工安全警示教育和实操演练，配齐配强安全设施设备，不断提升自主防范、自主整改、自主管控能力。

督查中，刘云峰强调，要始终绷紧安全生产之弦，坚决杜绝麻痹思想和侥幸心理，聚焦商圈场馆、产业园区、建筑工地、仓储物流、文旅景区等重点场所，紧盯消防、用电、设施运维等关键环节，常态化开展安全隐患排查整治，坚决杜绝隐患遗留、问题反弹。要严格落实节日期间值班值守，强化安全宣传和现场管控，密切关注汛期天气变化，抓实防汛防涝、地质灾害防范等工作，切实织密织牢安全防护网络，全力保障群众节日期间生命财产安全和辖区社会大局平稳有序。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰“四不两直”开展安全生产检查

作者：黄冰娥

本文转自：温州新闻网 66wz.com