瑞安市委书记李剑锋检查端午假期值班值守和防汛防台工作：强调树牢“群众过节、干部过关”意识 以干部实干担当守护群众安康幸福

瑞安发布 2026-06-20 11:52:48

6月19日，正值端午佳节。瑞安市委书记李剑锋率队检查端午假期值班值守和防汛防台工作。李剑锋要求，牢固树立“群众过节、干部过关”思想，恪尽职守、在岗尽责，用心用情做好各项保障工作，努力让人民群众过一个安康祥和的端午佳节。

6月19日，正值端午佳节。瑞安市委书记李剑锋率队检查端午假期值班值守和防汛防台工作。李剑锋要求，牢固树立“群众过节、干部过关”思想，恪尽职守、在岗尽责，用心用情做好各项保障工作，努力让人民群众过一个安康祥和的端午佳节。

当日，李剑锋一行首先来到市委办公室值班室，看望慰问值班值守工作人员，详细了解值班安排、信息报送、应急处置等情况。他要求，严格落实值班制度，层层压实工作责任，从紧从细抓好防汛防台、安全生产、消防安全等各项工作，切实站好岗、放好哨、守好土、尽好责，确保节日期间社会大局安全稳定。

在市政府办公室值班室，李剑锋与值班人员深入交流，勉励大家提高政治站位，时刻保持警醒，熟练掌握应急处置流程，畅通信息报送渠道，做到遇事快速响应、处置高效规范，以高度责任心守好值班第一道关口。

来到市应急管理局指挥中心，李剑锋详细询问假期值班排班、应急物资储备、救援装备调配等情况。李剑锋指出，应急管理工作事关群众生命财产安全，责任千钧、不容松懈。全体应急战线人员要坚守为民初心，扛牢工作职责，树牢底线风险意识，保持全天候备战备勤状态；持续壮大基层民间应急队伍力量，迭代提升综合应急救援水平，做到危难时刻拉得出、冲得上、打得赢，切实以干部的实干担当换取群众的安康幸福。

李剑锋强调，假期群众出行、文旅消费等活动集中，人流车流物流叠加，各类安全隐患风险交织，安全防范任务艰巨。全市各级各部门要坚决摒弃麻痹松懈、侥幸应付心态，树牢底线思维、极限思维，抓实抓细节日安全保障全链条工作。要严格执行24小时专人值班和领导在岗带班制度，健全应急处置机制，确保各类突发状况第一时间响应、第一时间处置、第一时间化解。要紧盯防汛防台、消防安全、电力保供等关键领域，不间断开展滚动式隐患排查整治，靶向补齐安全管理薄弱环节，织密全域、全时段安全防护网。同时，全体党员干部要坚守廉洁过节底线，锤炼务实过硬作风，以时时放心不下的责任感、事事落实到位的执行力，全力守护全市社会大局平安稳定。

瑞安市领导何志友参加活动。

来 源：瑞安发布

原标题： 李剑锋检查端午假期值班值守和防汛防台工作：强调树牢“群众过节、干部过关”意识 以干部实干担当守护群众安康幸福

记者：黄丽云/文 孙凛/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com