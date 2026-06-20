粽艾承古韵 新潮伴端阳——探访各地端午新风貌

新华网 2026-06-20 12:25:56

农历五月初五，从江南水乡到岭南渔村，从屈原故里到北国街巷，裹粽悬艾、龙舟竞渡……千年端午习俗，藏于中国人的日常烟火中，年年如约、岁岁常新。

粽叶飘香，端阳又至。

农历五月初五，从江南水乡到岭南渔村，从屈原故里到北国街巷，裹粽悬艾、龙舟竞渡……千年端午习俗，藏于中国人的日常烟火中，年年如约、岁岁常新。

粽艾飘香 烟火日常寄安康

满城端午烟火，最先从粽叶的清香漫开。

端午当天，湖南汨罗屈子文化园内，青碧箬叶、饱满糯米、红亮蜜枣等原材料整齐码放在长桌上，本地裹粽能手手把手教游客制作当地特色牛角粽，指尖翻飞间粽香满溢。

“特意带儿子从上海过来，想感受浓厚的节日氛围。”游客梁先生说，比起书本上的文字，亲手包一枚粽子，更能让孩子读懂节日的文化根脉。

节日的暖意，在邻里间传递流淌。山东济南多个社区同步开展“端午送温情”包粽活动，居民们围坐成圈，一个个棱角分明的粽子堆满竹篮，煮好后第一时间送到辖区独居老人、环卫工人和外卖骑手手中。

与粽香相伴的，还有萦绕在街巷的清冽艾香。

在湖北秭归屈原故里文化旅游区芈绣馆内，不少游客跟随非遗手艺人学习制作三闾刺绣艾草香囊。裁剪五彩绸缎，填入艾草等中草药，缝制收口，再搭配流苏、彩绳配饰，制成香囊，既藏吉祥，也寄心意。

近年来，当地将古法刺绣融合楚地民俗、屈原文化IP，通过改良尺寸、款式、香型，推出随身挂饰、车载配饰等多元化香囊产品……从“指尖技艺”到“指尖经济”，三闾刺绣在守住文化根脉的同时，也为乡村产业振兴绣出了一条新路。

百舸争流 龙舟竞渡续根脉

端午之盛，莫盛于龙舟。

“咚！咚！咚！”鼓声如雷，四川巴中恩阳河上，数十条龙舟劈波而出，桨叶齐刷刷切入水面，激起千层雪浪。2026中华龙舟大赛恩阳站端午当天迎来决赛，全国54支劲旅、1138名健儿在八大组别中展开100米至2000米追逐赛的全面对决。

这是6月18日拍摄的2026年湖南省龙舟超级联赛总决赛现场。新华社记者 薛宇舸 摄

赛场之上有专业竞技，乡野河道间有质朴传承。在广东省东莞市望牛墩镇，来自全镇17个村的龙舟队伍在河面竞渡，河畔堤岸站满了本地村民和外地游客，喝彩声此起彼伏。今年端午期间，广东全省各地举办龙舟竞技赛事超500场，近10万名龙舟健儿挥桨逐浪。

在屈原故里秭归，长江徐家冲港湾上，各乡镇龙舟队竞渡所用的并非玻璃钢制式龙舟，而是70岁的非遗代表性传承人郑祥龙率队以古法手工打造的木质龙舟，历经十余道古法工序，“一木成舟”。

“传统木质龙舟的传承复用，既是文化溯源，也是对端午文化品牌的提质升级。”秭归县文化和旅游局党组成员李莉说，赛事结束后，部分龙舟将投放到景区使用，转为常态化项目。

“南舟北移”趋势愈显，龙舟竞渡不再只是南方的专属风景。

端午当天，2026年哈尔滨市职工龙舟比赛在松花江上挥桨开赛；在内蒙古包头，第二届内蒙古高校龙舟邀请赛在雨中拉开帷幕，15所高校的17支队伍展开角逐……

“北方开展龙舟赛事的城市逐年增多，这项传统运动正收获越来越广泛的群众基础，也是龙舟精神生命力的最好证明。”湖南省龙舟协会副主席陈建说。

守正创新 多元玩法焕新彩

当传统节日邂逅当代生活，老习俗不断解锁新场景、新玩法。文旅融合、数字互动、跨界消费……层出不穷的创新表达，为端午注入鲜活的时代活力。

端午当天，四川巴中中华龙舟大赛赛事活动上，两台机器人与8名队员并肩握桨、合鼓巡游，科技与传统龙舟的跨界组合引燃全场；赛场下，机器人穿梭备赛区派送补给，成为赛场流动的智能风景。

6月19日，四川巴中中华龙舟大赛赛事活动上，两台机器人与8名龙舟队员并肩握桨，绕场巡游表演。（巴中市委宣传部供图）

走进恩阳古镇游客中心，没有江，没有桨，却有龙舟“飞驰”。借助AR技术搭建的虚拟赛道前，体验者们紧盯屏幕，操控着数字龙舟你追我赶、绕标穿梭。“第一次近距离感受数字龙舟竞技，观感新颖独特。”恩阳中学高三毕业生张念辉说。

在广东省非物质文化遗产馆，第二期“喜番广货”非遗集市汇聚了70多个来自广东各地的非遗美味、匠心好物和手作体验，滑嫩香甜的九层糕、软糯香浓的肇庆裹蒸粽、巧夺天工的龙舟模型……吸引不少市民游客驻足。

湖南洪江市安江农耕文化旅游区内，一场集文创展销、风味美食、互动游戏于一体的特色非遗集市开市。洪江市镡城山水稻都文旅运营有限公司工作人员欧阳健介绍，“现场设置非遗展示、陶艺体验和各类趣味游戏，就是想打破大家对端午‘只吃粽子’的单一印象”。

端午假期，广州珠江游船焕新升级体验，推出“游船+非遗”“游船+演艺”“游船+市集”多条主题航线，让市民游客沉浸式感受龙舟氛围。

“端午习俗的持续创新，本质是传统文化与当代生活的双向融合。”湖南省地方文献研究所原所长任国瑞表示，这份扎根民间的创新活力，让古老节日始终保持蓬勃生命力，在年复一年的节日仪式里，慢慢厚植起每个人心中的文化自信。

来 源：新华网

原标题： 粽艾承古韵 新潮伴端阳——探访各地端午新风貌

本文转自：温州新闻网 66wz.com