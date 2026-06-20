新华网 2026-06-20 12:22:44

三名中国裁判将同时执法一场世界杯比赛，成为中国足球的历史性一刻。在这场比赛中，他们还将创造多项纪录。

国际足联（FIFA）19日宣布，中国裁判傅明将担任6月20日美加墨世界杯E组第二轮厄瓜多尔队对阵库拉索队比赛的视频助理裁判（VAR）。由于此前FIFA已宣布马宁将担任该场比赛主裁判，周飞将担任助理裁判，三名中国裁判将同时执法一场世界杯比赛，成为中国足球的历史性一刻。在这场比赛中，他们还将创造多项纪录。

从左至右：傅明、马宁、周飞。中国足协供图

马宁将成为时隔24年再度主哨世界杯的中国裁判，他也是唯一一位连续两届入选世界杯裁判名单的中国裁判。他曾在2022年卡塔尔世界杯6次担任第四官员。

傅明将成为首位担任世界杯VAR的中国裁判，此前他已在本届世界杯担任了三场比赛的辅助视频助理裁判（SVAR）。

周飞将成为首位在场上执法的中国助理裁判。2010年南非世界杯，穆宇欣多次获得候补助理裁判资格，但未登场执法。2022年世界杯，曹奕、施翔也未能以助理裁判身份登场。

近年来，以马宁为代表的中国裁判先后参与多项重要国际足球赛事的执裁工作。马宁、傅明参加了2025年首届新版国际足联世俱杯执裁工作。由马宁、傅明、周飞、张铖组成的中国裁判组执裁了2024年在卡塔尔举行的男足亚洲杯决赛，这是中国裁判历史上首次主哨该赛事决赛。

本次出征世界杯前，马宁表示：“我们这些年一直在努力，就是想让大家知道中国裁判有能力站上世界足球的最高舞台。世界杯期间，我们会向世界上最优秀的裁判认真学习，并把宝贵的经验带回中国，为中国裁判培养和发展贡献力量。我们也会全力以赴在世界杯赛场上展现中国裁判的风采。”

来 源：新华网

原标题： 世界杯｜中国裁判将书写多项纪录

记者 公兵、董意行

本文转自：温州新闻网 66wz.com