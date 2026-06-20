战争冲突没有赢家——美以伊战事带来的变局与启示

新华网 2026-06-20 12:24:22

着眼人类前途命运，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，人类社会面临和平还是战争、繁荣还是衰退、团结还是对抗的关键抉择。如何避免悲剧重演，世界应从这场战事中汲取深刻启示。

北京时间18日，美国和伊朗宣布远程签署谅解备忘录。数月来，美国联手以色列军事打击伊朗引发的地区冲突和对峙僵局，由此暂告段落。

用数字衡量，这场战事代价沉重：十多个国家被卷入战火，数万人伤亡、数百万人流离失所，直接经济损失和战争成本高达数千亿美元，战事外溢拉低全球经济增长预期。

从国际格局审视，战事的长远影响将逐渐显现：美式霸权走向衰落，中东格局面临新一轮调整，国际经贸遭受重创，世界力量对比将加速发生深刻改变。

着眼人类前途命运，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，人类社会面临和平还是战争、繁荣还是衰退、团结还是对抗的关键抉择。如何避免悲剧重演，世界应从这场战事中汲取深刻启示。

战事没有赢家

“美国是最大输家”“以色列深陷困境”“伊朗‘惨胜’”……在国际媒体和分析人士看来，这场战事并无实质性的赢家。

美国特朗普政府不得不吞下战略失败的苦果。

战前，美国低估伊朗的政权韧性和抵抗决心，高估自身军事实力。百余日冲突对峙后，伊朗政权依然稳固，其导弹力量也未遭实质性削弱，并继续依托霍尔木兹海峡牵制美国。美方谋求伊朗政府屈服乃至政权垮台的目标远未实现。

特朗普政府正被战事反噬。海峡航运受阻推高全球能源价格，冲击美国国内经济民生，从而削弱特朗普的民意基础。战事外溢动摇海湾盟友对美国的信任依赖，美国在中东的战略处境较战前明显恶化。随着中期选举临近，急于止损的特朗普政府被迫与伊朗达成谅解备忘录，加剧国内民意的分裂。

“美国很可能是这场战争中的最大输家。”英国圣安德鲁斯大学教授菲利普·奥布赖恩说。

2月28日，在以色列特拉维夫，以军发射防空拦截弹（长时间曝光照片）。当天，美国和以色列联手对伊朗发起军事行动。随后，伊朗对以色列特拉维夫等地进行导弹回击。新华社记者陈君清摄

经此一役，以色列非但未能改善安全处境，反而深陷战略被动。

以色列长期视伊朗为生存威胁，将伊朗核计划看作“心头大患”。在以方看来，美伊谅解备忘录会让伊核问题久拖不决，且未对伊朗导弹能力和“地区代理人”加以约束，以方对协议和战事结果的失望溢于言表。

在外交领域，以色列同样失分。近一段时间，以方多次搅局美伊谈判，招致特朗普政府批评和不满；另一方面，战事加剧海湾国家对以色列的戒备，势必影响以色列同海湾国家关系正常化的进程。以色列前总理埃胡德·巴拉克说，内塔尼亚胡政府的傲慢和短视正将以色列拖入困境。

伊朗，被国际舆论认为取得“惨烈的胜利”。

以色列学者梅纳赫姆·梅尔哈维认为，伊朗扛住了美以的军事打击和海上封锁，并以霍尔木兹海峡为杠杆给美国及各方施加了巨大压力，最终维持了政权。

4月20日，在伊朗首都德黑兰，驻伊朗使节和外国媒体查看一处在美以袭击中被损毁的居民区建筑。新华社记者沙达提摄

然而，伊朗付出了沉重的代价：时任伊朗最高领袖阿里·哈梅内伊遇害，一大批政府高官遇袭身亡，大量平民伤亡、流离失所；常规军力以及民用基础设施、核设施损毁严重，重建耗资巨大；伊朗的军事反击波及周边多国，外交上或更趋孤立。

伊朗虽与美国签署谅解备忘录，但执行前景仍充满变数。梅尔哈维说，伊朗能否在60天的谈判期内争取到更为有利的经济发展条件，“将是更加艰巨的任务”。

地区层面，海湾“安全绿洲”不复存在，外来投资者将更加审慎地评估这一地区的安全前景。放眼世界，战事冲击全球供应链稳定，各国油价、物价抬升，金融市场震荡……“这是一场各方都输掉的战争。”美国《外交政策》杂志文章评论道。

“霸权在世人眼前崩塌”

“美国已成为衰落的帝国”“霸权在世人眼前崩塌”“美国主导地位将走向终结”……美国在伊朗战事中的乏力与孤立，让美国媒体和专家学者这样判断。

军事实力向来是美国霸权的核心基础。在美以伊战事中，美军大规模空袭既未迫使伊朗屈服，亦未彻底摧毁伊朗导弹和无人机战力。相反，伊朗对美军的地区基地和战略资产实施有效反击，借助低成本无人机等消耗美军防空弹药，多种非对称作战手段让美国及其海湾盟友吃尽苦头。

美国伊朗问题专家特里塔·帕尔西说，在伊拉克战争中，美国至少完成了军事目标；但在伊朗战事中，美国连军事上都未能取胜。美国布鲁金斯学会研究员罗伯特·卡根撰文称，美国已证明自己是只“纸老虎”，世界各国将重新评估美国的真实成色。

5月1日，美国总统特朗普走向首都华盛顿白宫南草坪。 新华社发（李源清摄）

同盟体系是美国霸权的关键支柱，然而这场战事充分显示美国动员盟友能力的下降。

在过往中东地区的美军行动中，英国、法国等北约成员国即便不出兵，也会为美方提供后勤保障支持。但在此次战事中，美国一众盟友均拒绝响应美方所提出的霍尔木兹海峡护航提议。此外，西班牙、意大利、英国和法国等国还禁止或不同程度限制美军使用其境内的军事基地或领空发动对伊军事打击。

美国乔治·华盛顿大学助理教授蕾切尔·梅茨指出，若越来越多的盟友拒绝美军的“战时准入”，美军全球力量投送能力将遭到削弱，美国在二战后依托盟友和海外基地构建起的军事霸权也将走向终结。

硬实力不济的同时，“山姆大叔”的软实力也严重受挫。在这场战事中，美军频繁袭击民用设施，造成大量伊朗平民身亡、多处世界文化遗产损毁。特朗普政府还扬言要把伊朗“打回石器时代”，令其“百年无法重建”，甚至威胁“整个文明即将消亡”……美国《纽约时报》专栏作家尼古拉斯·克里斯托弗直言，在国际社会眼中，美国已成为典型的“流氓国家”。美国前副国务卿理查德·施滕格尔说，“我们的名声或许永远无法弥补”。

2月28日，民众在英国伦敦议会广场举行示威，抗议美国和以色列军事打击伊朗。新华社记者 李颖 摄

1956年，英法为争夺苏伊士运河控制权，联合以色列出兵埃及，但三国最终迫于国际压力停火撤军。英国由此彻底失去对运河的掌控，其殖民帝国体系也逐步瓦解。

不少学者将这次美以伊战事同70年前的苏伊士运河危机相类比。美国历史学者阿尔弗雷德·麦科伊说，眼下可能就是美国霸权衰落的“苏伊士时刻”。

平等对话是唯一正道

“现在庆祝还为时过早。”伊美宣布达成谅解备忘录后，伊朗首都德黑兰的一位市民说。硝烟散去，战争留下创伤，更留下一连串追问：和平从何而来？安全如何实现？国际秩序怎样维护？世界又将走向何方？

分歧，无法依靠武力解决，平等对话才是唯一正道。

百余天内，美国穷尽空袭、威胁、封锁等手段，最终在僵局与压力下回到谈判桌，与伊朗达成一份“本无需通过战争就能实现的协议”。美国卡内基国际和平研究院文章指出，从越南到伊拉克再到伊朗，穷兵黩武一次次以失败收场。炮火无法代替对话，“迷信武力不能解决争端，只会带来反噬”。

有人用武力寻找出路，也有人为和平不停奔走：巴基斯坦积极促和，成为重要斡旋方；中国就维护和促进中东和平稳定提出四点主张，为化解危机贡献了中国方案；埃及、卡塔尔等国开展密集外交……有国际媒体认为，在本轮冲突中，全球南方“已成为外交斡旋的核心力量”。

6月18日，在巴基斯坦首都伊斯兰堡， 巴基斯坦总理夏巴兹签署美国和伊朗谅解备忘录。新华社发（巴基斯坦总理办公室供图）

安全，不在强权庇护之下，自主与合作方得长治久安。

战事中，美国“安全保障”的幻象被频频戳破。设有美军基地的海湾国家未得到美军保护、批评战事的德国遭美国“报复式”撤军、部署在韩国的美军装备被移送中东……“真正的危机来临时，依附他人的安全不再是安全。”西班牙前外交大臣阿兰查·冈萨雷斯·拉亚一语中的。

认清现实，多国加快推进战略自主。沙特阿拉伯等海湾国家寻求多元合作，探索安全新机制；英法等欧洲国家也在推进区域安全合作。津巴布韦《旗帜报》评论说，只有走向战略自主和平等合作，才能拥抱安全稳定。

世界，不能重回丛林法则，国际秩序需要共同守护。

悍然对主权国家动武，将一国领导人和学校等民用设施作为打击目标，美以行径击穿国际法底线，令世界担忧“今天是伊朗，明天会是任何国家”。霍尔木兹海峡被迫卷入战火，航道安危成为联合国秘书长古特雷斯所说的“对国际秩序的考验”。战事冲击全球经济民生，更让国际社会深切体会“有人在这个世界纵火，其他人却不得不承受灰烬”。

这是5月29日在阿曼北部小镇海塞卜拍摄的滞留在霍尔木兹海峡水域的商船（手机照片）。新华社记者温新年摄

当战火与硝烟逐渐散去，越来越多的人认识到，偏见和歧视，仇恨和战争，只会带来灾难和痛苦。相互尊重，平等相处，和平发展，共同繁荣，才是人间正道。

这场战事带来了深刻启示，也让“世界该往何处去”的答案更加清晰：分裂对抗、零和博弈注定没有出路，让世界重回丛林法则不得人心，同球共济、团结合作才是唯一正确选择。这是人类发展进步的大方向，是世界历史曲折前进的大逻辑，也是国际社会命运与共的大趋势。

来 源：新华网

原标题： 战争冲突没有赢家——美以伊战事带来的变局与启示

记者 阚静文 马倩 刘赞

本文转自：温州新闻网 66wz.com